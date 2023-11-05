拜登召美洲伙伴峰會 抗衡中國經濟影響力

拜登暗批華搞「債務陷阱外交」

這次在白宮舉行的APEP峰會共有12個國家參與，除了美加，還有智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、多米尼加共和國、厄瓜多爾、秘魯、烏拉圭和巴巴多斯的領袖，以及墨西哥和巴拿馬的高官出席。在今次與會國家中，中國與其中4國有自由貿易協定，並在拉美多國投入數以十億美元計資金到基建項目之上。美國以往常批評中國「一帶一路」倡議使發展中國家債台高築。

拜登在會上暗批中國以貸款促成的經濟模式，說：「我們希望使各個近鄰知道，他們在建設基建與開發上，有債務陷阱外交與高質素而透明方法這兩種選擇。」他表示，美國政府的開發金融機構美國國際開發金融公司將與美洲開發銀行推出新的投資平台，為拉美、加勒比海國家的大型基建、關鍵供應鏈融資。他又宣布啟動「美洲伙伴加速器」計劃，資助區內企業家開拓創意事業。

各國在聯合聲明中強調對美洲民主、法治、多元化和包容性、勞工權益、人權和基本自由的集體承諾，目標是把美洲打造成全球最具可持續性和韌性的區域價值和供應鏈所在地，重點將放在潔淨能源、醫療用品和半導體。他們協定今後峰會每兩年召開一次，下屆將在哥斯達黎加舉行。

（路透社/法新社）