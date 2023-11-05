尼泊爾5.6級地震157死 土牆泥磚易塌 現場沒完整房屋

地震發生於前晚11時47分（香港時間昨晨2時2分），震央位於首都加德滿都以西約500公里、格爾納利省（Karnali）的賈加科特區（Jajarkot）。尼泊爾國家地震中心評定震級為6.4級；中國地震台網測得5.9級，震源深度10公里；美國地質勘探局（USGS）將地震定為5.6級，震源深度18公里。

事發深夜 災民熟睡難走避

官員表示，重災區包括賈加科特和魯古姆西區（Rukum West district）。賈加科特是一個有19萬人口的丘陵地區，村落分散在偏遠山區。儘管地震威力不算強，但由於該區建築質素差，加上事發深夜，民眾大多在睡覺，未能及時走避。印度國家地震中心主任米什拉（OP Mishra）稱，時間和建築結構是尼泊爾地震死傷嚴重的兩大因素。

賈加科特官員夏爾馬（Harish Chandra Sharma）說：「因為電話網絡不通，我們還未收到部分地區的消息，死亡人數相信會增加。很多房屋倒塌了，其餘的也現裂痕。數以千計居民因怕餘震，不敢返回破屋，整夜在寒冷街道上路宿，包括我。」

災區偏遠 山泥塞路阻救援

救援隊伍雖然在事後隨即循地面和乘直升機、小型飛機出動救災，但許多道路因被山泥堵塞，預計會影響救援進度。新聞片段顯示，災區救援人員要徒手挖掘生還者，傷者則擠滿醫院的陽台和走廊。總理普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）昨晨帶同軍醫隊伍視察災區。

尼泊爾2015年4月25日及5月12日先後發生過7.8級及7.3級地震，全國75個省份過半受災，約9000人死亡，逾2.2萬人受傷。

（路透社/中通社/紐約時報/印度時報）