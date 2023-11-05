美：阿拉伯國同意哈馬斯不可再管加沙

布林肯與埃及和約旦外長昨日召開記者會。他表示，美國認為以軍如果現在停止進攻，將會令哈馬斯得以喘息和重整旗鼓，並發動類似10月7日的突襲。不過，他說美國支持以色列和哈馬斯之間應該「人道停火」，以確保加沙內的人民得到救援。他又表示，美國和阿拉伯國家都認為哈馬斯不可再控制加沙。布林肯昨晨會見黎巴嫩看守總理米卡提，強調美方致力於以哈戰爭各方為人道理由停止軍事行動，並應對人質及囚犯問題。布林肯又對黎巴嫩南部接壤以色列邊境的交火「深表關切」，強調保障以哈衝突不會擴散至其他地方至關重要。

路透：哈馬斯擬打持久戰逼以談判停火

美國國務院昨日表示，布林肯周日起將訪問土耳其兩天，並會在行程中強調保障以色列和加沙平民性命的重要性。土耳其昨日宣布召回駐以色列大使，總統埃爾多安稱，因以軍在加沙的行為，斷絕與以色列總理內塔尼亞胡的一切聯繫。

路透社昨（4日）引述接近巴勒斯坦武裝組織哈馬斯高層消息報道，哈馬斯準備打持久戰迫使以色列談判停火，相信組織武裝分子在物資充足的加沙地道中能與以軍對抗數月。有美國官員相信以軍日內將調整戰術，減少空襲加沙，並加派地面部隊清剿哈馬斯地下隧道。《華爾街日報》報道，哈馬斯較十多年前擁更多致命武器，包括在伊朗等國協助下研製出攻擊無人機，以及射程近乎覆蓋以色列全境的火箭炮。

地道游擊戰 盼以難抵國際壓力放棄

兩名接近哈馬斯高層消息人士向路透社稱，哈馬斯囤積了武器、導彈、糧食和藥品，有信心旗下武裝分子能在加沙的地道網絡中生存數月，並以城市游擊戰挫敗以軍，認為在平民傷亡增加情况下，以色列會抵不住國際壓力放棄圍攻加沙，停火並接受談判，哈馬斯有機會以200多名以色列人質換取以色列釋放其囚禁的巴勒斯坦囚犯。路透社引述卡塔爾大學研究哈馬斯的巴人專家齊阿德（Adeeb Ziadeh）稱，哈馬斯既然策動了上月7日的大規模精確突襲行動，必然為以色列反擊引發長期戰鬥作好全面準備。

（耶路撒冷郵報/路透社/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）