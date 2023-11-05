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加沙圍城斷水斷電 95%人缺清潔飲用水

【明報專訊】加沙在以軍圍困大半個月下斷水斷電，目前當地95%人口缺乏清潔飲用水，健康岌岌可危。不少逃到加沙南部以為生活可以較安穩的巴人，現時每天都要花幾小時排隊取水，但取得的往往是飲用後導致腹瀉嘔吐的受污染水。

聯合國指出，從以色列輸水入加沙的所有食水管都無法運作，一條連接南部城鎮拉法和汗尤尼斯的水管則正在漏水。加沙目前供水量僅滿足5%需求，上周三載着救援物資的卡車進入加沙，但車上載着的水僅夠1.5萬人一日之用，對流離失所的逾140萬人而言只屬杯水車薪。

日排數小時取水 飲後腹瀉嘔吐

教師巴舍（Eman Basher）在社交平台表示，她的孩子離開加沙市的家後一直身體不適，「孩子們一直患腸胃炎，症狀包括腹絞痛、嘔吐和肚瀉，我最初以為是睡在地板或天氣轉變所致，後來才知道這是我們每天排隊數小時取得的受污染水造成。我們已經喝了這種水15天」。

由於缺乏燃料，海水化淡廠無法全力運作，也限制了將水泵到居民家中。燃料短缺也令污水處理廠不能運作，導致廢水流入大海，進一步污染沿海蓄水層。雖然飲井水可解燃眉之急，但井水含鹽量較高。聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人埃爾德上周說，加沙許多人現只能喝鹹水，「兒童因脫水死亡的威脅日益嚴重」。

（衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列哈馬斯戰爭

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