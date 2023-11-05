以炸救護車隊 聲稱載有武裝分子武器 持續3周猛烈空襲 加沙北遺彈坑逾千

以軍表示，其軍機「在哈馬斯恐怖小隊陣地附近轟炸了一輛被他們使用的救護車」，擊斃數名「恐怖分子」，但沒提出救護車用作運送武裝分子及武器的證據。聲明雖未有點名以軍宣稱為哈馬斯地底指揮大本營所在的希法（Al-Shifa）醫院，但強調事發地點屬於「戰區」，已呼籲當地民眾往南撤離。

車隊折返遇襲 死傷者有婦孺

加沙衛生部稱，遇襲救護車隊5輛車有4架屬於衛生部，1架屬於巴勒斯坦紅新月會，原於當地約下午4時，運載傷者南下靠近埃及邊境的拉法口岸，車隊在途中遇襲而折返。巴勒斯坦紅新月會則表示，車隊從希法醫院出發行駛約4公里後，發現道路受破壞無法前行，於是被迫折返，在距離醫院不到1公里時，帶頭的救護車「成為導彈直接目標」，其餘4架救護車繼續前行，但就在離入口不到幾呎時，紅新月會營運的救護車被導彈擊中。

希法醫院總監阿布塞利馬（Mohamed Abu Selima）表示，車隊在駛近醫院大閘時，在「非常擠擁的地點」遇襲。事發時有數以萬計加沙北部難民在院內和周邊避難。《華盛頓郵報》翻查轟炸後的影片顯示現場有十多名死傷者，包括婦孺，周圍並沒有見到武器或穿軍裝的人。《華郵》引述曾任美國國防部鎖定戰略打擊目標事務主管的加拉斯科報道，轟炸痕迹顯示以軍或使用「長釘」（Spike）反坦克導彈，稱以軍常用該武器來「斬首」目標敵方領導人物。他相信以軍已改以「動態轟炸」（dynamic strikes）對付哈馬斯領導層，指相關行動事前未必能作精細檢查以保護平民。國際危機組織（ICG）高級顧問菲紐肯（Brian Finucane）強調，即使哈馬斯不當使用救護車，基於人道法攻擊時也應事先警告，並把對平民的傷害降至最低。世界衛生組織總幹事譚德塞對希法醫院受襲表示「震驚」，敦促保護病人、醫護人員及設施。

美國官員上周五向記者透露，哈馬斯曾試圖將受傷成員混入日前撤離加沙的名單中，送至埃及治療，但後來經埃及、美國和以色列核查後發現有三分之一是哈馬斯成員，3國拒絕放行，其中埃及對哈馬斯「恐怖分子」有可能進入該國尤為憂慮。最終76名上周三獲准經拉法過境口岸撤出的巴人傷者中並沒有哈馬斯成員。

加沙最大難民營遺彈坑直徑12米

以軍3周以來的轟炸重創加沙，《衛報》分析上月30日拍攝的衛星影像顯示，加沙北部有逾千個彈坑，當中有超過100個落於一處約0.5平方公里大小的住宅區，顯示當地受到密集轟炸，周邊多棟建築被夷平。截至昨日，以軍稱向加沙逾1.2萬個目標發射了超過8000枚炮彈，《衛報》指這比美軍每年在阿富汗行動所耗彈藥還多。

《紐約時報》前日分析亦指出，以軍上周二及周三轟炸加沙最大賈巴利亞難民營遺下的彈坑直徑達12米，符合美國供以色列的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）部分重2000磅型號炸彈特徵。《華郵》早前曾引述武器專家指，「被2000磅炸彈擊中地面表土會液化，會像強震破壞後土地」，不止破壞地道，更會令地面建築倒塌」。

（華盛頓郵報/BBC/衛報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）