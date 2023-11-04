「薯條哥」詐騙洗錢罪成 面臨囚數十年

創辦FTX 竊客戶624億

由12人組成的陪審團聽取SBF自辯後，經過4個多小時退庭商議，宣布31歲的被告2項電匯欺詐、4項串謀欺詐及1項串謀洗錢罪成立，法官卡普蘭（Lewis Kaplan）決定明年3月28日宣布刑期，7項罪名最高刑期為110年，估計他面臨數十年監禁。

檢察官指SBF從FTX加密貨幣交易所客戶竊取80億美元（約624億港元），支付房地產、創投、企業贊助、填補同系對冲基金Alameda虧損。FTX曾經是全球第二大加密貨幣交易所，1年前宣告破產。去年12月SBF在巴哈馬被捕，其後引渡到美國受審。他3名前密友和同事，包括前女友埃里森都認罪並同意出庭作證，以換輕判。

SBF透過代表律師科恩（Mark Cohen）發表聲明，稱對判決感到失望，強調自己無辜，並會抗爭到底。除了今次判決，他亦要面對涉嫌收受外國賄賂及串謀詐騙銀行等指控。

（BBC/路透社）