明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「薯條哥」詐騙洗錢罪成 面臨囚數十年

【明報專訊】加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，因其姓氏被中文媒體暱稱「薯條哥」，下稱SBF）涉嫌欺詐客戶和洗錢案件，進行了長達一個月的審訊後，美國曼哈頓聯邦法院陪審團周四（2日）裁定7項罪名全部成立，明年3月底判刑。

創辦FTX 竊客戶624億

由12人組成的陪審團聽取SBF自辯後，經過4個多小時退庭商議，宣布31歲的被告2項電匯欺詐、4項串謀欺詐及1項串謀洗錢罪成立，法官卡普蘭（Lewis Kaplan）決定明年3月28日宣布刑期，7項罪名最高刑期為110年，估計他面臨數十年監禁。

檢察官指SBF從FTX加密貨幣交易所客戶竊取80億美元（約624億港元），支付房地產、創投、企業贊助、填補同系對冲基金Alameda虧損。FTX曾經是全球第二大加密貨幣交易所，1年前宣告破產。去年12月SBF在巴哈馬被捕，其後引渡到美國受審。他3名前密友和同事，包括前女友埃里森都認罪並同意出庭作證，以換輕判。

SBF透過代表律師科恩（Mark Cohen）發表聲明，稱對判決感到失望，強調自己無辜，並會抗爭到底。除了今次判決，他亦要面對涉嫌收受外國賄賂及串謀詐騙銀行等指控。

（BBC/路透社）

上 / 下一篇新聞