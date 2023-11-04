英召AI峰會 中沒簽安全測試合作

辛偉誠：與志同道合政府達協議

《宣言》提到，與會國家和地區同意協力打造「具有國際包容性」的前沿AI安全科學研究網絡，以對尚未完全了解的AI風險和能力加深理解。

在第二天會後，辛偉誠宣布與「志同道合的政府和AI公司」達成協議，將在新的AI模型發布之前共同努力測試它們的安全。《金融時報》報道，歐美主要AI企業如AI聊天機械人ChatGPT母公司OpenAI、Google的DeepMind、亞馬遜、微軟和facebook母公司Meta等，周四有份簽署沒約束力的文件，同意英、美和新加坡等政府測試各企業的最新AI模型，以評估國家安全等風險。多個國家有份簽署，包括英國、歐盟、澳洲、日韓、德國和意大利等，中國並沒簽署。中國代表也沒參加第二天會談。辛偉誠解釋，按照英國的政策，在可能的範圍內與中國進行合作是正確的，但同時也要防範風險。

（金融時報/新華社/中央社/美國之音）