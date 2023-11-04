真主黨：美以不停止襲加沙 將升級黎巴嫩戰事

以哈戰以來首演說 未全面參戰

納斯魯拉昨在電視演說中並未宣布真主黨全面參與戰爭。然而，他將加沙的戰爭和高死亡人數歸咎於美國，呼籲「任何想要防止區域戰爭的人，必須立即停止對加沙的侵略」。他說，以色列與真主黨在黎巴嫩邊境的衝突會否進一步升級，取決於加沙發生的情况。

被指常公開演說的納斯魯拉自上月7日以哈戰爭爆發以來一直保持沉默，引起外界揣測，其昨日演說被視為影響區內局勢的風向標。

真主黨稱周四傍晚攻擊了以色列19處目標，英國廣播公司（BBC）稱這是真主黨近期針對以色列最大規模的襲擊。真主黨亦稱當天較早前出動了兩架搭載炸藥的無人機攻擊位於舍巴農場的以軍指揮陣地。

半島電視台分析認為，真主黨升級戰事或會受到黎巴嫩政府和國內民眾懼戰制肘。以軍總參謀長哈萊維日前稱只用少於一半兵力對付加沙，有能力隨時在另一戰線及時應對真主黨，警告真主黨勿主動興戰。法新社則稱部分專家認為真主黨全面參戰的最終決定取決於伊朗。然而智庫卡內基中東中心研究副主任哈吉阿里（Mohannad Hage Ali）相信，真主黨視以哈戰爭影響到自身存亡，憂慮以色列一旦消滅巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，之後將會對付自己。

敘經瓦格納供真主黨防空系統

美國有線新聞網絡（CNN）及《華爾街日報》周四分別引述華府官員稱，收列情報稱敘利亞政府把俄羅斯供予該國的「鎧甲—S1」（Pantsir-S1）防空導彈系統，經瓦格納集團轉交真主黨。該系統可用作攔截敵方軍機、無人機以至導彈，美方尚未確認其是否已經付運，莫斯科在事件中的角色亦暫未清楚。專家指瓦格納和真主黨長年在敘利亞活動，雙方過從甚密。

（半島電視台/衛報/ CNN/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）