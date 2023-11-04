以稱包圍加沙城 美再施壓停火 布林肯4周內三訪以色列 籲「人道主義暫停」

以軍發言人哈加里前天說：「我們的士兵已完成包圍『恐怖組織』哈馬斯的大本營加沙市。」他又指「目前停火的選項不在談判桌上」，以軍正在進行一場「瓦解哈馬斯的戰爭」。英國《金融時報》報道，衛星影像與社交平台消息顯示以軍從3個方向向加沙市推進：坦克集結在加沙北部沿岸、增援部隊從東北進入加沙，更多裝甲部隊則駛往加沙市南部的海岸。內塔尼亞胡同日形容「我們（以軍）處於戰鬥的高峰」，「取得矚目成功」並已越過加沙市外圍，正在往前推進。

哈馬斯布地雷機關陷阱 地道突襲

《以色列時報》和英國廣播公司（BBC）引述以軍稱，周四下午和傍晚在槍戰中擊斃約130名哈馬斯武裝分子。以軍工兵旅長米茲拉希（Iddo Mizrahi）稱部隊遭遇地雷和機關陷阱，形容「哈馬斯已汲取教訓並準備充足」，哈馬斯則發布影片宣稱槍手從一條地道冒出，並向附近一輛以軍坦克安裝炸彈後逃回原地。以軍最新稱自上月27日擴大地面戰以來，殺死數十名武裝分子，而己方折損18名士兵。哈馬斯武裝分支「卡桑旅」前天稱以軍在加沙的傷亡遠超其對外公布數字。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）周四報稱在過去24小時內，有4座由轄下學校改建的加沙避難所受戰火損毀，哈馬斯旗下加沙衛生部稱加沙賈巴利亞難民營一間學校27人被殺。

以總理稱不放人質拒暫時停火

布林肯昨抵以色列。他向記者表示，他與內塔尼亞胡和以色列的戰時內閣討論如何、何時、何地可以實施人道主義暫停，以及需要達成哪些共識，以增加援助、避免平民死亡並令哈馬斯扣押的240多名人質重獲自由。內塔尼亞胡結束與布林肯會晤後發表電視演說，表示除非所有的以色列人質都被釋放，否則不會與哈馬斯達成臨時停火。

哈馬斯指以空襲救護車隊

布林肯周四出發前向記者表示，其訪問中東目的將討論「有助把對加沙男女小童傷害減至最少的具體行動」，惟加沙一再傳出以軍空襲傷及平民消息。哈馬斯昨表示，以色列一次空襲擊中加沙市希法醫院入口一支救護車隊，衛生部說數人死數十傷。法新社記者在現場看到在一輛被損壞的救護車旁有多具屍體。以軍昨表示正了解加沙衛生部的說法。

美國總統拜登周三在明尼蘇達州出席一場民主黨籌款活動時，表示「認為（以哈）需要暫停」，以為人質獲釋爭取時間，白宮國家安全委員會發言人柯比其後解釋，拜登所指的人道主義暫停應為「暫時、地區性，以及專注於讓人道物資進入加沙並協助民眾撤離等」特定目標。CNN周四引述知情人士報道，拜登「完全不認同」以軍日前空襲賈巴利亞難民營造成廣泛傷亡和破壞，他在近期每日的電話通訊中，警告內塔尼亞胡如不採取行動抑制巴勒斯坦平民傷亡，以色列將受到國際社會嚴厲批判。報道稱，拜登等華府高官近日不斷私下明確提醒以方官員，失去國際支持將大幅限制以軍未來軍事行動。不少拜登身邊的顧問亦認為美國可能在數周後，便不得不屈服於國內外壓力，須公開呼籲以哈長期停火。

另外，《紐時》報道指美軍特種部隊6架MQ-9「死神」無人偵察機上周六首度被航空追蹤程式錄得出現於加沙南部。《紐時》指這顯示美軍更深度介入以哈戰爭。

（路透社/法新社/CNN/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）