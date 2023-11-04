明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

民調：英人對移民觀感大幅改善

【明報專訊】英國保守黨政府近期多次提出要減少移民，有國會議員亦不時指遏止移民湧入英國是選民關注問題，但英國一項民調顯示，當地人對新移民觀感近年大幅改善，與20年前相比出現「大逆轉」。

這項名為「歐洲社會調查」（ESS）的民調自2001年起每兩年進行一次，2022年的調查訪問了1149名受訪者，就移民對經濟影響好壞、文化生活變得豐富或受損，以及覺得他們令國家變得更宜居還是更差等比分，當中以10分為最正面。

對經濟文化有正面影響

在周五（3日）公布的這項結果中，這3條問題比分都首次有過半人給予「十分正面」（7分或以上）評分：59%認為移民對經濟有正面影響，遠高於2002年的17%；58%認為移民令文化生活變得豐富（2002年為33%）；56%認為移民令英國更宜居（2002年為20%）。另外，2002年時只有8%受訪者認為英國應接納很多不同種族移民，去年比例大增至34%；認為應讓大量歐洲以外窮國移民進入英國受訪者比例，由2002年的8%大增至去年的31%。這些比例都是2002年以來最高。

研究人員稱，2016年英國脫歐是調查分水嶺，在2002至2014年間，有關調查數據結果相對平穩，但自英國脫歐後英國人對移民觀感大幅改善。負責ESS在英國調查的漢弗萊（Alun Humphrey）表示，移民問題預計會繼續成為傳媒焦點，並會是下屆大選的戰場。

（衛報/City A.M.）

上 / 下一篇新聞