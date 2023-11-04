民調：英人對移民觀感大幅改善

這項名為「歐洲社會調查」（ESS）的民調自2001年起每兩年進行一次，2022年的調查訪問了1149名受訪者，就移民對經濟影響好壞、文化生活變得豐富或受損，以及覺得他們令國家變得更宜居還是更差等比分，當中以10分為最正面。

對經濟文化有正面影響

在周五（3日）公布的這項結果中，這3條問題比分都首次有過半人給予「十分正面」（7分或以上）評分：59%認為移民對經濟有正面影響，遠高於2002年的17%；58%認為移民令文化生活變得豐富（2002年為33%）；56%認為移民令英國更宜居（2002年為20%）。另外，2002年時只有8%受訪者認為英國應接納很多不同種族移民，去年比例大增至34%；認為應讓大量歐洲以外窮國移民進入英國受訪者比例，由2002年的8%大增至去年的31%。這些比例都是2002年以來最高。

研究人員稱，2016年英國脫歐是調查分水嶺，在2002至2014年間，有關調查數據結果相對平穩，但自英國脫歐後英國人對移民觀感大幅改善。負責ESS在英國調查的漢弗萊（Alun Humphrey）表示，移民問題預計會繼續成為傳媒焦點，並會是下屆大選的戰場。

（衛報/City A.M.）