日菲展《相互准入協定》談判制華 岸田訪菲馬強化安保合作對話

岸田與小馬可斯會面後表示，他與小馬可斯同意與美國緊密合作，並共同關切「單方面使用武力改變」東海和南海現况的「不可接受」企圖。岸田說：「我們進一步決定啟動《相互准入協定》（RAA）談判，並同意加強三邊合作。」小馬可斯表示：「我們認識到這種安排對菲律賓的國防和軍事人員，以及維護地區和平與穩定都有好處。」

日本已與澳洲和英國簽訂了RAA。菲律賓是進入正式RAA討論的第三個國家，也可能是與日本簽訂RAA的首個東盟成員國。

日向菲供雷達 近10年首出口防衛裝備

岸田和小馬可斯表示，作為6億日圓（3120萬港元）安全援助計劃的一部分，日本將為菲律賓提供一個沿岸雷達監視系統。共同社之前報道，日本將首次實施友軍支援框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），向菲軍提供海岸監視雷達。

岸田訪菲前夕，日本防衛省稱，與菲律賓締結出口協議的4座國產防空雷達中，已有1座於上月交付。這是日本2014年改變武器禁運政策、制定「防衛裝備轉移三原則」後，首次出口防衛裝備成品。防衛省稱，2020年8月三菱電機與菲律賓國防部簽署了雷達出口協議。協議規定以總計約1億美元交付3座固定式警戒管制雷達和1座移動式雷達。

《日本時報》周三引述外交消息人士報道，在中國於印太地區軍事活動日增的背景下，日本和菲律賓擬提升安全合作並促進聯合演習。共同社周三報道，在南海，中國艦船妨礙開往菲軍據點的該國補給船隊等，活動變得活躍。日美菲三國將攜手制約中國。

《日經亞洲》周三報道，岸田計劃在菲律賓之行中為與菲律賓締結新的安全條約奠定基礎，指出這是東京擴展其在印太地區進行聯合訓練的「準盟友」網絡一部分。岸田周一向《日經亞洲》談到他這次訪問時說：「我將表現出願意共同應對該地區和國際社會面臨的各種挑戰的願望。」他今日（4日）將成為首名在菲律賓國會演講的日本首相，概述日本在東南亞的外交未來。

日媒：東京擴印太「準盟友」網絡

共同社報道，岸田之後與馬來西亞首相安華會談時，將討論促進防務交流和海洋安保合作、加強在能源領域協作。 《日經亞州》報道，岸田預計將與安華討論在OSA計劃下提供支援。

（路透社/法新社/共同社/日經亞洲/日本時報）