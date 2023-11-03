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中美下周司級核軍控磋商 奧巴馬時代後首次 摸底居多非正式談判

【明報專訊】《華爾街日報》周三（1日）引述美國官員報道，中美下周一（6日）將舉行罕見的核軍控會談，重點討論如何降低誤判風險，是自奧巴馬政府執政以來，兩國首度舉行這類會談，但會談性質屬相互了解而非正式談判。中國外交部發言人汪文斌昨證實，中美下周將在華盛頓舉行司級軍控和防止核武擴散磋商，這是中共中央政治局委員、外長王毅10月下旬訪美時雙方商定的一系列磋商之一。

汪文斌昨表示，外交部軍控司負責人屆時將率團出席，而根據雙方商定的安排，中美雙方將就國際軍控條約履約、防擴散等廣泛議題對話交流。《華爾街日報》報道，下周一的會談將由美國國務院軍控、核查與合規事務助理國務卿斯圖爾特（Mallory Stewart）和中國外交部軍控司司長孫曉波主持。美國正尋求避免與中俄發生破壞穩定的三方軍備競賽，報道稱，今次中美會談並非標誌雙方就限制核武力量展開正式談判，而是讓美國官員有機會了解北京的核戰略想法及其核武庫存的情况。卡內基國際和平基金會高級研究員趙通說：「中國領導層仍在為與美國長期競爭做準備，若這種交流能持續並定期進行，可望發展成更實質的對話。」

分析：倘續交流 有望發展實質對話

白宮國家安全顧問蘇利文今年6月提出制定一項多國參與的機制，讓中國和聯合國安理會其他4個常任理事國互相通報導彈試射情况，並在這些國家之間建立「危機溝通」渠道等。《華爾街日報》指出，對美國來說，目前最迫切的問題是要如何遏制中俄的雙重核武威脅，這關係到美國是否要在未來幾年擴大核力量。

中美近幾月展開連串雙邊外交接觸，外界認為是為本月中旬的「習拜會」鋪路。

普京簽法案 俄取消批准禁核試條約

另一核大國俄羅斯則進一步放棄核軍控，總統普京周四正式簽署此前已獲國會通過的法案，取消俄羅斯對《全面禁止核試驗條約》（CTBT）的批准。俄方強調此舉旨在跟美方保持對等——美國有份簽署（sign）但從未批准（ratify，條約正式適用於一國的法律程序，一般是經該國國會通過再交國家元首簽署生效）該份條約，又強調除非華府先恢復核試，否則莫斯科也不會尋求核試。俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭後，多次發出核威脅，並逐步退出原先涉核條約，總統普京今年2月宣布將單方面暫停與美國簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）。美國也希望跟俄羅斯另外舉行核軍控磋商，但俄方對此未有回應。

（華爾街日報/中央社/路透社）

相關字詞﹕核談判 全面禁止核試驗條約（CTBT） 核裁軍 俄羅斯 核武 軍控 中美角力

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