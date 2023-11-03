拜登新招應對伊斯蘭恐懼症

白宮發言人讓—皮埃爾在聲明表示，白宮國內政策委員會和國家安全委員會將共同與持份者合作，尋求保護美國的穆斯林，以及因種族、出生國家和家族血緣而被視為穆斯林的人士，避免他們遭受歧視、仇恨、針對和暴力，是成立跨部門小組加強政府應對國內伊斯蘭恐懼症、反猶太主義以及相關偏見和歧視的最新舉措。拜登政府今年5月推出打擊反猶主義的國家戰略，為今次應對伊斯蘭恐懼症的同類戰略提供參考。

40%阿拉伯裔選民稱投特朗普

阿拉伯裔美國人學會（AAI）周二發表最新民調顯示，拜登在美籍阿拉伯裔民眾的支持度跌至最新17%，即使早在以色列─哈馬斯戰爭爆發前，其支持度也已從2020年的59%跌至今年的35%。民調又顯示，倘若前總統特朗普明年代表共和黨再次逐鹿白宮，40%阿拉伯裔選民表示會投票給他，比2020年上升5個百分點。另外，只有37%阿拉伯裔美國人自視為民主黨人（共和黨人32%、獨立31%），是自1997年同類調查開始以來該數字首次低於過半。

（路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）