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拜登新招應對伊斯蘭恐懼症

【明報專訊】美國白宮周三（1日）宣布將制定打擊伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）的國家戰略，保護穆斯林免受仇恨歧視，被指與明年大選爭取連任的總統拜登因在以色列—哈馬斯戰爭中力挺以色列，導致穆斯林選民對其支持劇減有關。最新民調顯示，拜登在美籍阿拉伯裔民眾之間的支持度跌至17%，其主要潛在對手前總統特朗普則升至40%。

白宮發言人讓—皮埃爾在聲明表示，白宮國內政策委員會和國家安全委員會將共同與持份者合作，尋求保護美國的穆斯林，以及因種族、出生國家和家族血緣而被視為穆斯林的人士，避免他們遭受歧視、仇恨、針對和暴力，是成立跨部門小組加強政府應對國內伊斯蘭恐懼症、反猶太主義以及相關偏見和歧視的最新舉措。拜登政府今年5月推出打擊反猶主義的國家戰略，為今次應對伊斯蘭恐懼症的同類戰略提供參考。

40%阿拉伯裔選民稱投特朗普

阿拉伯裔美國人學會（AAI）周二發表最新民調顯示，拜登在美籍阿拉伯裔民眾的支持度跌至最新17%，即使早在以色列─哈馬斯戰爭爆發前，其支持度也已從2020年的59%跌至今年的35%。民調又顯示，倘若前總統特朗普明年代表共和黨再次逐鹿白宮，40%阿拉伯裔選民表示會投票給他，比2020年上升5個百分點。另外，只有37%阿拉伯裔美國人自視為民主黨人（共和黨人32%、獨立31%），是自1997年同類調查開始以來該數字首次低於過半。

（路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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