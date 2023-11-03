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以允傷重巴人暫離加沙後可返回

【明報專訊】埃及一直堅拒讓被圍困的加沙居民入境，擔心以色列不再允許這些難民返回加沙，導致永久留在埃及，但在卡塔爾斡旋下，埃及周三重開連接加沙南部的拉法口岸，讓傷重的巴人入境治療。美國網媒Axios昨（2日）引述以色列官員及西方外交官報道，以色列已向美國、埃及和英國等國承諾，任何離開加沙接受治療的巴人，在戰爭結束後可返回。

釋疑埃及約旦巴人自治政府

以色列官員表示，他們必須作出有關承諾，才能使埃及和美國等同意撤走受傷巴人到埃及的計劃。報道稱，埃及、約旦和巴勒斯坦自治政府均懷疑以色列想將巴人從加沙永久驅逐到埃及，因此埃及總統塞西和約旦國王阿卜杜拉二世近日向美國總統拜登提出關切，白宮稱拜登已告訴兩人，他不會允以色列這樣做。以色列及西方官員表示，以色列總理內塔尼亞胡及多名高官，已向其他國家表明沒有這項計劃，並保證任何暫時離開加沙接受治療的巴人，在戰後都獲准返回。

Axios報道，以色列也正衡量其他讓巴人得到治療的方案，包括讓法國軍艦停在加沙海岸充當浮船醫院，意大利和希臘也有這種軍艦，並考慮派往加沙。以色列官員還討論將受傷的巴人婦孺送往歐洲國家治療。阿聯酋昨表示，計劃收治1000名來自加沙的巴人兒童。

逾兩萬傷者困加沙乏治療

埃及外交部昨稱，將協助從加沙撤走約7000名外國人及擁雙重國籍人士。周三已有76名受傷巴人及361名外國人和擁雙重國籍人士從加沙抵達埃及，埃及昨再讓第二批人入境。無國界醫生昨稱，該組織22名國際救援人員已從拉法口岸進入埃及，但強調加沙仍有逾兩萬名傷者因被圍困無法獲得治療，呼籲讓更多人撤走，且立即停火，讓急需的人道物資和人員進入加沙。

（Axios/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕拉法口岸 難民 加沙 埃及 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

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