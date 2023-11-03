開戰4周逾萬死 八成半巴人 哈馬斯：如停火願談兩國方案 以色列：或死或降無第三條路

巴人逾9000死 以逾1400亡

加沙衛生部昨稱，以軍在加沙的行動已造成9061人死亡，3.2萬人受傷。以色列外交部表示，戰爭爆發以來有逾1400名以色列人死亡。以軍在加沙地面行動的陣亡人數昨日升至18人，其中第53營第188裝甲旅指揮官哈巴卡（Salman Habaka）在加沙北部被殺，終年33歲。

外界最新焦點落在加沙北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，以軍周二和周三兩度空襲，哈馬斯稱造成最少195人死亡、逾770人受傷，另有120人下落不明。以軍強調周三是「根據準確情報」派出戰鬥機轟炸哈馬斯位於賈巴利亞的「指揮和控制中心」，擊殺該組織反坦克導彈部隊負責人阿薩爾（Muhammad A'sar）。以軍周二則宣稱殺死哈馬斯中部一支營級部隊的指揮官比亞里（Ibrahim Biari），並指行動導致其藏身地點的周邊建築倒塌，影像所見的地洞是哈馬斯挖掘的隧道倒塌所造成。專家則分析，以軍應是採用美國提供的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）炸彈，才會造成這種破壞效果。

哈馬斯昨日再指，以色列襲擊賈巴利亞難民營附近一所聯合國學校外圍，最少27人喪生。該學校有份收容近期流離失所的巴人。另外，黎巴嫩真主黨表示，他們使用兩架裝載炸藥的無人機攻擊了在黎巴嫩─以色列邊界有主權爭議的舍巴農場地區的以軍指揮位置。這是真主黨首次宣稱使用此類無人機攻擊以軍。

人權高專辦：以軍或犯戰爭罪

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周三在社交平台X稱，以軍以不合比例武力攻擊賈巴利亞難民營引發大量平民傷亡和破壞，引發「可能犯下戰爭罪行」的憂慮。即將離任的OHCHR紐約辦事處主任莫基貝（Craig Mokhiber）上月28日去信日內瓦總部辦公室，指控以色列向加沙實施「種族滅絕」，並批評人權高專辦無法制止情况。莫基貝過往多次被親以色列游說團體批評其公開言論，今年3月申請離職。

與此同時，加沙的地面戰鬥漸見白熱化。以軍宣稱已推進至「加沙市城門」，總參謀長確認在付上「痛苦和困難的代價」後，一些部隊已在加沙市內作戰，並從不同方向包圍當地。總理內塔尼亞胡形容以軍「正處於戰鬥的高峰」。

哈尼亞：定都耶路撒冷為前提

哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）周三發表電視聲明，強調該組織對任何政治談判持開放態度，倘若以色列停止在加沙的戰鬥並容許在當地開設人道走廊，哈馬斯準備好就「以耶路撒冷為巴勒斯坦首都的兩國方案」作政治談判。這說法跟哈馬斯政治局哈馬德（Ghazi Hamad）上月接受黎巴嫩電視台訪問的說法迥異，按美國智庫中東傳媒研究所（MEMRI）翻譯成英文的版本，哈馬德強調巴人才是受害者，表明哈馬斯會反覆進行類似10月7日突襲的軍動行動，直至以色列「被殲滅」。

然而，以色列防長加蘭特周三在電視演說表明，哈馬斯在這場戰爭中只有「死亡或無條件投降」兩條路可以揀，「第三個選項並不存在」。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）