開戰4周逾萬死 八成半巴人 哈馬斯：如停火願談兩國方案 以色列：或死或降無第三條路

【明報專訊】距離10月7日哈馬斯突襲以色列已有4個星期，戰爭已造成超過1萬人死亡，當中巴人死亡人數佔約八成半。以軍一連兩日轟炸加沙最大難民營後，宣稱殺死兩名哈馬斯指揮官，哈馬斯則指最少195人喪生。聯合國人權事務高級專員辦事處炮轟以軍做法造成大規模傷亡和破壤，構成「戰爭罪行」。哈馬斯政治領袖哈尼亞周三表示，倘若以軍停止加沙作戰並容許開設人道走廊，將願就以耶路撒冷為巴勒斯坦首都的「兩國方案」作政治談判。惟以色列防長表明，哈馬斯只有「死亡」和「投降」兩條路可以選擇。
巴人逾9000死 以逾1400亡
加沙衛生部昨稱，以軍在加沙的行動已造成9061人死亡，3.2萬人受傷。以色列外交部表示，戰爭爆發以來有逾1400名以色列人死亡。以軍在加沙地面行動的陣亡人數昨日升至18人，其中第53營第188裝甲旅指揮官哈巴卡（Salman Habaka）在加沙北部被殺，終年33歲。
外界最新焦點落在加沙北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，以軍周二和周三兩度空襲，哈馬斯稱造成最少195人死亡、逾770人受傷，另有120人下落不明。以軍強調周三是「根據準確情報」派出戰鬥機轟炸哈馬斯位於賈巴利亞的「指揮和控制中心」，擊殺該組織反坦克導彈部隊負責人阿薩爾（Muhammad A'sar）。以軍周二則宣稱殺死哈馬斯中部一支營級部隊的指揮官比亞里（Ibrahim Biari），並指行動導致其藏身地點的周邊建築倒塌，影像所見的地洞是哈馬斯挖掘的隧道倒塌所造成。專家則分析，以軍應是採用美國提供的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）炸彈，才會造成這種破壞效果。
哈馬斯昨日再指，以色列襲擊賈巴利亞難民營附近一所聯合國學校外圍，最少27人喪生。該學校有份收容近期流離失所的巴人。另外，黎巴嫩真主黨表示，他們使用兩架裝載炸藥的無人機攻擊了在黎巴嫩─以色列邊界有主權爭議的舍巴農場地區的以軍指揮位置。這是真主黨首次宣稱使用此類無人機攻擊以軍。
人權高專辦：以軍或犯戰爭罪
聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周三在社交平台X稱，以軍以不合比例武力攻擊賈巴利亞難民營引發大量平民傷亡和破壞，引發「可能犯下戰爭罪行」的憂慮。即將離任的OHCHR紐約辦事處主任莫基貝（Craig Mokhiber）上月28日去信日內瓦總部辦公室，指控以色列向加沙實施「種族滅絕」，並批評人權高專辦無法制止情况。莫基貝過往多次被親以色列游說團體批評其公開言論，今年3月申請離職。
與此同時，加沙的地面戰鬥漸見白熱化。以軍宣稱已推進至「加沙市城門」，總參謀長確認在付上「痛苦和困難的代價」後，一些部隊已在加沙市內作戰，並從不同方向包圍當地。總理內塔尼亞胡形容以軍「正處於戰鬥的高峰」。
哈尼亞：定都耶路撒冷為前提
哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）周三發表電視聲明，強調該組織對任何政治談判持開放態度，倘若以色列停止在加沙的戰鬥並容許在當地開設人道走廊，哈馬斯準備好就「以耶路撒冷為巴勒斯坦首都的兩國方案」作政治談判。這說法跟哈馬斯政治局哈馬德（Ghazi Hamad）上月接受黎巴嫩電視台訪問的說法迥異，按美國智庫中東傳媒研究所（MEMRI）翻譯成英文的版本，哈馬德強調巴人才是受害者，表明哈馬斯會反覆進行類似10月7日突襲的軍動行動，直至以色列「被殲滅」。
然而，以色列防長加蘭特周三在電視演說表明，哈馬斯在這場戰爭中只有「死亡或無條件投降」兩條路可以揀，「第三個選項並不存在」。
（綜合報道）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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