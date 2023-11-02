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AI峰會英國開鑼 中方代表今無份見辛偉誠

【明報專訊】全球首屆人工智能（AI）安全峰會昨（11月1日）起一連兩日在英國布萊切利園舉行，多國政府代表、國際多邊組織、學術研究機構、企業和公民組織與會研究AI的風險，並就規管這種快速發展技術展開國際對話。峰會第二日據報將縮小與會規模，辛偉誠將與「少數」政府、企業和專家代表會晤，中央社引述首相府發言人報道，中國代表將無份參與跟辛偉誠的會晤。英國副首相杜永敦表明，部分環節不適合中國代表參與，但中國作為「主要AI強國」，有需要與中國合作。

28國及歐盟共同宣言 「迫切需要管控AI」

英國在峰會首天發表28國及歐盟共同簽署的《布萊切利宣言》（Bletchley Declaration），美國和中國等願意共同防止AI可導致的「災難性傷害」。宣言內文提到，簽署方一致認為「全球有迫切需要共同努力，集體管控潛在風險，確保AI以安全、負責任的方式開發和運用，造福全球社群」。英國和美國在會上宣布將自行建立機構來評估與緩和AI的風險。

聊天機械人ChatGPT去年11月面世後掀起AI熱潮。隨着AI快速發展，機會和風險也在增加。英國舉辦AI安全峰會，旨在就未來規管AI展開全球討論。峰會首天，與會者展開圓桌討論，議題包括前沿AI（Frontier AI）的不可測發展及風險，以及國家政策制定者、科學界、國際社會該如何應對AI帶來的機遇與挑戰。

馬斯克出席 逾80學術機構與會

根據英國科學、創新和技術部（DSIT）資料，27個外國政府代表、7個國際多邊組織，以及逾80個學術研究機構、企業和公民組織參與會議，歐盟委員會主席馮德萊恩、美國副總統賀錦麗和中國科學技術部副部長吳朝暉等更親臨現場。Google的AI部門DeepMind行政總裁哈薩比斯、AI聊天機械人ChatGPT母公司OpenAI的行政總裁奧爾特曼、億萬富翁企業家馬斯克、中國科學院、企業阿里巴巴和騰訊也會有代表與會。

（綜合報導）

相關字詞﹕人工智能（AI） 辛偉誠 布萊切利園（Bletchley Park） 人工智能安全峰會

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