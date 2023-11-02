白宮印太戰略設計師 獲副國務卿提名 坎貝爾對華立場較鷹派 參院料可過關

奧巴馬時代曾任亞太助卿

坎貝爾是資深亞洲通。他在克林頓時代曾任亞太事務副助理防長等職位，到奧巴馬首個總統任期（2009-2013），他獲國務卿希拉里延攬為亞太事務助理國務卿，是「轉向亞洲」（pivot to Asia）戰略的關鍵設計師。坎貝爾2016年發表以「轉向」為題的The Pivot一書闡述亞洲戰略，但他輔選的希拉里未能入主白宮，要到拜登上台後才有機會主管印太戰略。

坎貝爾與現任白宮國安顧問蘇利文2019年在《外交事務》合撰文章，揭開外交決策圈反思對華「接觸政策」序幕，在拜登政府任職前，曾與現任國安會中國事務副資深主任杜如松（Rush Doshi）在《外交事務》撰文預告印太戰略，強調要重視加強亞洲盟友的實力，協助維繫對中國構成一定制衡的地區秩序。

就任後料亞洲優先 兼顧其他議題

《金融時報》引述消息人士稱，坎貝爾如任副國務卿，將優先處理亞洲政策，但在亞洲以外議題也會發揮作用。該報引述智庫美國企業研究所（AEI）亞洲專家庫珀指出，坎貝爾任內白宮成為政府亞洲政策的「驅動力」，其轉職會令國務院在跨部門討論中有更大影響力，也可能加快現屆政府由政策創新到落實和制度化的轉變，有助應對明年大選。

原副國務卿舍曼（Wendy Sherman）今年7月退休，其職位目前由政治事務助理國務卿盧嵐（Victoria Nuland）署任。

（綜合報道）