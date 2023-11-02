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朝鮮關1/4使領館 韓指制裁致莫財 包括駐港總領館　中方稱尊重決定

【明報專訊】多家外國傳媒報道，朝鮮已經或即將關閉駐香港、西班牙等10多間分佈亞洲、歐洲和非洲的使領館，佔其駐外外交機構近25%。韓國統一部周二（10月31日）表示，相信這與朝鮮受國際制裁、銀根短缺有關。本報昨日下午致電朝鮮駐香港總領事館查詢，對方接聽不久即斷線。中國外交部發言人汪文斌昨日回應路透社提問時稱，各國有權根據自身實際情况和需要，設立或撤銷駐外領事機構，中方尊重朝鮮關閉其駐香港總領館的決定。

韓國Newsis通訊社周三報道，西班牙人民共產黨（PCPE）官網昨天上載10月26日的外交照會文件，表示朝鮮要關閉馬德里的大使館，改由意大利大使館兼管西班牙業務。路透社昨引述烏干達和安哥拉傳媒報道，指朝鮮已關閉駐兩國大使館。朝中社周一報道，朝鮮駐烏干達和安哥拉的大使，上周一和上周五分別向所駐地的總統道別，但沒提到大使館已關閉。

藉港籌集外匯物資 疑成本高難運作

日本《讀賣新聞》上周五報道，朝鮮有關閉駐非洲10餘處駐外使領館的打算，又在10月中向北京通報即將關閉駐港總領事館。路透社報道，朝鮮駐港總領事館是該國取得外匯和物資的基地，相信因為香港生活成本高企，難以維持運作。

朝鮮跟全球159國建交，原駐外的大使館、領事館及代表處共53間。韓國官營智庫韓國統一研究院資深研究員吳景燮（音譯）稱，烏干達總統與朝鮮維持緊密關係多年，朝鮮關閉使館的理由明顯無關外交而涉及財政。

關十數間遍歐亞非 前官員料陸續有來

2019年9月變節到韓國的前朝鮮駐科威特代辦柳玄祐（音譯，又譯柳賢雨）近日稱，朝鮮早在新冠疫情前的2019年7月左右，已決定及着手裁撤駐外使領館，「因制裁餘波……朝鮮整體財務情况變壞，去到財政枯竭，不能保障外匯的地步」。他估計後續關閉的很可能是塞內加爾、幾內亞、尼泊爾、利比亞和阿爾及利亞的使領館。

（路透社/Newsis/韓聯社/韓國時報/東亞日報）

相關字詞﹕制裁朝鮮 總領事館 大使館 外交 朝鮮

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