拉美3國交惡以色列 玻利維亞成首斷交國

以斥玻向恐怖主義投降 哈馬斯稱歡迎

玻利維亞署任外長普拉達周二表示，以色列在加沙的攻擊已導致數以千計平民死亡，令大批巴人流徙，考慮到以色列在加沙所犯罪行，玻利維亞決定與以色列斷交，並計劃向衝突受害者提供人道主義援助。玻以兩國1950年建交，2009年左派的莫拉萊斯政府也曾因以軍在加沙的軍事行動宣布玻以斷交，2020年因右派短暫上台一度復交。

在擁有阿拉伯世界以外最多巴勒斯坦人的智利，總統博里奇同日宣布鑑於「以色列在加沙犯下令人無法接受的違反國際人道主義法行為」，智利決定召回駐以色列大使。哥倫比亞左派總統佩特羅也稱以方「屠殺巴人」，故召回駐以大使。巴西總統盧拉表示，巴人武裝分子對以色列發動襲擊，不能成為在加沙殺害「數以百萬計無辜人民」的理由。

聯合國安理會周二就以巴局勢舉行緊急公開會議。中國常駐聯合國代表張軍為中方否決美方提出的決議草案辯解，指美方的指摘是「他當天聽到的最沒有道理的話」，中國不會背起這黑鑊。他指出，中東局勢發展至今的原因之一，是美國先後否決了幾十項安理會關於中東和巴以問題的決議草案，導致安理會難以發揮應有作用。他說，美國在否決巴西提出的決議草案後，匆匆提出自己的決議草案，但這草案完全忽視全世界特別是阿拉伯國家關於停火止戰的強烈呼聲，「完全混淆是非」。張軍敦促美方真正採取負責任的態度，同其他安理會成員一道聚焦當前最緊迫的停火、保護平民、提供人道主義准入等問題。

（衛報/法新社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）