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連炸兩日 加沙最大難民營數十死 以軍稱殺死關鍵指揮官 哈馬斯否認反指7人質亡

【明報專訊】以色列周二（10月31日）空襲加沙最大難民營，聲稱殺死哈馬斯一名指揮官。哈馬斯的加沙官員表示，以軍當日投下6枚導彈轟炸賈巴利亞難民營的住宅區，摧毁約20座建築，造成至少50人死、150人受傷，形容是以色列侵略加沙造成的最新一次屠殺。哈馬斯否認當時有指揮官在難民營，還稱7名平民人質在這次空襲中身亡。哈馬斯轄下的加沙衛生部指控以軍昨日再度轟炸賈巴利亞難民營，造成數十人死傷。

以稱已盡減平民傷亡 「這就是戰爭悲劇」

以軍發聲明表示，空襲加沙北部賈巴利亞（Jabalia）難民營殺死了哈馬斯指揮官比亞里（Ibrahim Biari）及許多武裝分子，建築物下方的「地下恐怖基建」在空襲後也坍塌。以軍稱，比亞里是賈巴利亞中部營級部隊的指揮官，是策劃及執行10月7日突襲以色列的「關鍵」人物。法新社拍得現場影片顯示，最少47具屍體從瓦礫中被抬出。以軍發言人赫克特接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，被問及是否知道難民營內有平民時，他說以色列已試圖在複雜的軍事行動中盡量減少平民傷亡，「這就是戰爭的悲劇……我們已說了多天，平民要向南遷」。

從現場影片顯示，難民營被炸後地上出現多個大坑及倒塌的建築，許多人在瓦礫中挖掘親人。目擊者易卜拉欣向CNN表示，他當時排隊買麵包，在沒有任何預警下突然有7至8支導彈落下，「地上有7、8個大坑，裏面全是屍體，到處都是屍塊，就像世界末日」。另一目擊者阿斯瓦德說，聽到導彈落地聲後，他跑到難民營查看家人情况，看到一片「恐怖景象」，「孩子們帶着其他受傷孩子奔跑，空氣中瀰漫着灰塵，瓦礫上掛着一具具屍體，當中許多無法辨認」。空襲後，距離賈巴利亞難民營最近的大型醫院印尼醫院，地上躺着大量死傷者，當中包括兒童。

加沙內政部發言人巴祖姆表示，難民營建築物內住了數百人，以軍用6枚美製炸彈轟炸該區，有20棟房屋被完全摧毁。巴勒斯坦自治政府外交部怒轟是「屠殺」，「這是一場以自衛為藉口、在眾目睽睽下進行的大規模殺戮」。哈馬斯否認事發時有任何高級指揮官在營內，指摘以色列試圖為自己殺害平民的罪行辯解。哈馬斯旗下主力武裝卡桑旅昨稱，7名平民人質在以軍空襲賈巴利亞難民營中喪生，其中3人持外國護照。

巴人自治政府轟屠殺 促ICC查戰爭罪

加沙衛生部周三再稱，以軍兩天內第二次轟炸賈巴利亞難民營，造成數十人死傷。法新社相片顯示，數十名救援人員在從周三炮擊留下的大洞周圍拉出屍體和傷者。救援人員表示「整個家庭」被殺，但無法立即確認傷亡詳情。以色列的軍方並未置評。

巴勒斯坦自治政府駐聯合國觀察員曼蘇爾指摘空襲難民營是戰爭罪，應交給國際刑事法院（ICC）仲裁。沙特阿拉伯、伊朗、約旦和埃及譴責這次空襲，埃及批評以色列「不人道地」襲擊居民，違反國際法。其中跟以色列有邦交的約旦召回駐以大使，並要求以國大使暫時不要入境。白宮國安會發言人柯比周二回應質詢時堅稱，以軍目的不是蓄意奪走無辜平民性命，他們已盡力減少傷亡。

賈巴利亞難民營是加沙8個難民營中最大一個，內有住宅大樓和商店。聯合國稱，截至今年這個1.4平方公里的難民營有超過11.6萬名登記難民，但不知近幾周在戰火下有多少人已離營。賈巴利亞難民營內的居民，不少是1948年以色列-阿拉伯戰爭爆發後逃離家園的巴人。

（衛報/BBC/CNN/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人道危機 戰爭罪行 哈馬斯 以色列 空襲 難民營 加沙 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

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