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拜登簽首項AI行政命令 盼兼安全招才

【明報專訊】美國總統拜登周一（10月30日）簽署首項人工智能（AI）行政命令，確保風險管控和創新發展並存。根據命令，企業公開AI模型前須先向政府報告安全測試結果，政府也將簡化簽證流程來「搶人才」。

這項行政命令包括8項行動，對美國政府各部門作出具體指示，並根據7月從15間科網企業取得的承諾來制定這套規範。其一重要行動為發布華府「AI安全與安全保障新標準」（New Standards for AI Safety and Security），要求訓練模型的AI系統開發者，在「對外發布模型前」須先與政府分享安全測試結果；同時針對關鍵基建部門制定規範，以確保公眾安全，以及設立「生物合成篩選」標準來防止AI被用來製造危險生物原料。未來運用AI生成的音訊、圖像、影片和文字等內容，都會嵌入供民眾識別的浮水印。拜登表示這是全球各個政府在AI安全、保障與信任上所採取的最重大行動。

行政命令也顧及創新發展和美國領導地位，拜登指示政府放寬簽證標準及簡化面試和審查程序，以吸引人才提升競爭力。

七國集團（G7）周一就生成式AI開發者制訂的國際指導方針及行動規範等達成共識，而英國今日起一連兩日召開被視為同類首個的環球AI峰會，預計約百人出席，包括美國副總統賀錦麗、歐盟委員會主席馮德萊恩、聯合國秘書長古特雷斯和SpaceX創辦人馬斯克等，會上將商討AI發展和潛在失控風險等。路透社引述消息人士指中國將派科技部副部長吳朝暉與會。

（綜合報道）

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