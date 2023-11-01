明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

韓財案重扶貧科研 預算增幅18年新低

【明報專訊】韓國總統尹錫悅昨在國會發表2024年度預算案，指出在目前國際形勢下，脆弱階層生活受影響最大，當務之急是穩定物價和扶持弱勢階層，而為未來着想，將大幅擴大支持人工智能（AI）、生物科技等尖端技術開發研究。不過，為了避免將債務轉嫁後代，政府財政將以穩健為原則，避免浪費公帑。本年度預算為657萬億韓圜（約3.8萬億港元），年度增幅僅2.8%，是2005年以來最小。

尹錫悅：財務穩健為首務

尹錫悅表示，在高利率、高物價，以及烏克蘭與俄羅斯戰爭、以色列與哈馬斯戰爭等底下，韓國政府正密切關注經濟和安全局勢，並準備及時採取應對措施。他強調政府將歇力穩定物價，改善民生，擴大保障弱勢社群及促進經濟增長，但將以「財政穩健」為首務。其中，他提出為了「創造未來成長動力」，迫切需要提升尖端技術研發質素和調整經費。他表示，儘管這方面的撥款自2019年的3年間，增加了10萬億至30萬億韓圜，但政府依然會大幅擴大資助AI、生物科技、量子和太空科技等領域的研究發展，包括支持人才參與國際研究，資助開發技術資金不足的中小企。

支持人才走出國際 資助中小企

民生方面，政府將撥款逾3萬億韓圜（174億港元）援助弱勢階層，包括提高低收入家庭的生活援助金，以4人家庭為基準由最高每月162萬韓圜增至約183萬韓圜（1.06萬港元），向低收入父母提供每月21萬韓圜（1218港元）的育兒資助、向非韓裔家庭提供一年最多60萬韓圜（3480港元）的子女教育活動資助，以及提高低收入家庭大學生的獎學金額。

在對外關係上，尹錫悅指韓美經濟安全合作鞏固了韓國的危機管理能力，也為韓國企業帶來機會和就業職位。日本解除對韓國的半導體材料出口限制，兩國間的經濟合作與商貿活動恢復活絡。此外，中國8月起重開旅行團訪韓，兩國友好合作將持續，有望達至互惠互利。

（韓聯社/Newsis/韓國時報）

上 / 下一篇新聞