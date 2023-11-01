韓財案重扶貧科研 預算增幅18年新低

尹錫悅：財務穩健為首務

尹錫悅表示，在高利率、高物價，以及烏克蘭與俄羅斯戰爭、以色列與哈馬斯戰爭等底下，韓國政府正密切關注經濟和安全局勢，並準備及時採取應對措施。他強調政府將歇力穩定物價，改善民生，擴大保障弱勢社群及促進經濟增長，但將以「財政穩健」為首務。其中，他提出為了「創造未來成長動力」，迫切需要提升尖端技術研發質素和調整經費。他表示，儘管這方面的撥款自2019年的3年間，增加了10萬億至30萬億韓圜，但政府依然會大幅擴大資助AI、生物科技、量子和太空科技等領域的研究發展，包括支持人才參與國際研究，資助開發技術資金不足的中小企。

支持人才走出國際 資助中小企

民生方面，政府將撥款逾3萬億韓圜（174億港元）援助弱勢階層，包括提高低收入家庭的生活援助金，以4人家庭為基準由最高每月162萬韓圜增至約183萬韓圜（1.06萬港元），向低收入父母提供每月21萬韓圜（1218港元）的育兒資助、向非韓裔家庭提供一年最多60萬韓圜（3480港元）的子女教育活動資助，以及提高低收入家庭大學生的獎學金額。

在對外關係上，尹錫悅指韓美經濟安全合作鞏固了韓國的危機管理能力，也為韓國企業帶來機會和就業職位。日本解除對韓國的半導體材料出口限制，兩國間的經濟合作與商貿活動恢復活絡。此外，中國8月起重開旅行團訪韓，兩國友好合作將持續，有望達至互惠互利。

（韓聯社/Newsis/韓國時報）