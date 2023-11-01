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焦點人物：資歷未夠保守搭救 特朗普死忠掌眾院

【明報專訊】距離美國下屆總統大選只有一年時間，在這個敏感時刻，共和黨掌控的眾議院卻發生議長一度懸空的鬧劇，最終在幾番黨內政治角力後，由年資尚淺的極右政治人物、前總統特朗普忠實支持者邁克‧約翰遜（Mike Johnson）脫穎而出。

51歲的約翰遜曾這樣介紹自己：「我依次是基督徒、丈夫、父親、終身保守派、憲法律師和小企業主。」他出生於路易斯安那州第三大城市什里夫波特（Shreveport），是家中長子，有3名弟妹，父親是消防員，因公嚴重燒傷致殘。約翰遜表示父親的遭遇對全家影響深遠，自小願望是當消防局長，但長大後約翰遜由律師起步，再踏足政壇。

2015年約翰遜首次進入州議會，翌年當選國會議員。此前，他是主理宗教自由相關案件的律師，曾在2004年維護路易斯安那州一項同性婚姻禁令，擔任議員期間更提出法案禁止學校宣傳或討論性別認同。

反同反墮胎 擅煽動言辭

此外，約翰遜曾擔任眾院最大保守派黨團共和黨研究委員會（Republican Study Committee，RSC）主席，2021年當選眾議院共和黨黨團副主席，但此外再無任何領導經驗，這是他與民主黨控制的參議院和白宮談判時的潛在障礙。

去年，約翰遜在眾院一個委員會的聽證會上提出反墮胎權利的理由時，用非常直白的方式盤問證人、生育健康醫生聯盟董事會成員羅賓遜（Yashica Robinson）。他問：「你是否支持一名即將產下健康嬰兒的婦女墮胎的權利？」羅賓遜回應稱，這樣的情况從未發生過，但約翰遜窮追猛打：「女士，只是在你的診所未發生過，但事實卻有發生。如果孩子已經生出來一半了呢？還可以墮胎嗎？」這場交鋒反映約翰遜極端保守的價值觀，尤其是對社會問題，以及他愛用煽動性的方式表達這些觀點的傾向。

曾率過百黨友上訴 促推翻2020大選結果

他其一最著名的事迹，是帶領126名共和黨眾議員向最高法院提出上訴，要求推翻特朗普在2020年總統大選中落敗州份的選舉結果，但沒有成功。

有分析指約翰遜的地位之所以躥升，是因為議員都疲憊不堪，願意接受一個哪怕不被視為最合適、或與黨內晉升次序不符的人選。他又拉低了當選議長的門檻：只要被視為足夠保守，且沒有引發眾人厭惡即可。

約翰遜上周三（10月25日）當選議長後，眾議院隨即以412票贊成、10票反對，通過首項決議，支持盟國以色列抵抗哈馬斯，對他來說算是好開始。不過，之後要面對總統拜登提出援助烏克蘭議案，將會考驗約翰遜的領導能力，他曾多次公開表明反對繼續援烏。

（紐約時報/BBC/衛報）

相關字詞﹕美國眾議院議長選舉 美國眾議院 美國眾議院議長 2024美國總統大選 邁克‧約翰遜（Mike Johnson）

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