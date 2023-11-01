以媒爆料：報告倡逐加沙人至埃及 當局淡化指僅假設情况

這份文件由負責研究、不制定政策的初級部門情報部編撰，文件日期為10月13日、即哈馬斯突襲後6日，列出重大改變加沙平民現况的三大選項，包括建議將加沙民眾遷往西奈半島北部的帳篷城，然後建立多座永久城市和人道走廊。以色列境內則設立安全區，阻擋流離失所的巴人進入。

報告沒說明居民全撤後的加沙會變成怎樣，但作者認為這是對以國安全的最佳方案。報告否定另外兩項方案，即恢復以西岸為據點的巴勒斯坦自治政府在加沙的管治，或支持另一個加沙政權，因兩者都無法確保以色列免受攻擊。

美國及以色列傳媒指出，這份報告加深了埃及長期以來的憂慮，即以色列想加把加沙問題轉嫁埃及，也會勾起巴人在1948年以色列立國後被逐出家園的悲痛回憶。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯發言人魯代納稱，反對任何形式及任何地方的遷移，強調「1948年的情况不可再發生」。

FT：以總理游說歐官員 促埃收難民

埃及總統塞西一直反對接收加沙難民，認為這會令巴勒斯坦國無法實現，巴人武裝分子也可能會改為在西奈半島向以方施襲。

儘管總理辦公室淡化這份報告，但《金融時報》（FT）周一引述消息人士報道，總理內塔尼亞胡上周與歐洲官員會晤時，試圖游說歐洲各國向埃及施壓，接收加沙難民。消息人士稱，捷克和奧地利等國上周在歐盟峰會前也私下討論這提議，但法、德、英等歐洲大國認為這想法不切實際。

（以色列時報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）