明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以媒爆料：報告倡逐加沙人至埃及 當局淡化指僅假設情况

【明報專訊】以軍空襲3周以來，已導致加沙逾100萬人流離失所。以色列傳媒近日刊登一份政府部門撰寫的報告，提出將230萬加沙居民轉移到埃及西奈半島。惟埃及一開始已表明無意接收加沙巴人，報道曝光後惹來不少爭議。以色列總理辦公室周一（10月30日）淡化該報告，指那只是「概念文件」，內容為假設情况。

這份文件由負責研究、不制定政策的初級部門情報部編撰，文件日期為10月13日、即哈馬斯突襲後6日，列出重大改變加沙平民現况的三大選項，包括建議將加沙民眾遷往西奈半島北部的帳篷城，然後建立多座永久城市和人道走廊。以色列境內則設立安全區，阻擋流離失所的巴人進入。

報告沒說明居民全撤後的加沙會變成怎樣，但作者認為這是對以國安全的最佳方案。報告否定另外兩項方案，即恢復以西岸為據點的巴勒斯坦自治政府在加沙的管治，或支持另一個加沙政權，因兩者都無法確保以色列免受攻擊。

美國及以色列傳媒指出，這份報告加深了埃及長期以來的憂慮，即以色列想加把加沙問題轉嫁埃及，也會勾起巴人在1948年以色列立國後被逐出家園的悲痛回憶。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯發言人魯代納稱，反對任何形式及任何地方的遷移，強調「1948年的情况不可再發生」。

FT：以總理游說歐官員 促埃收難民

埃及總統塞西一直反對接收加沙難民，認為這會令巴勒斯坦國無法實現，巴人武裝分子也可能會改為在西奈半島向以方施襲。

儘管總理辦公室淡化這份報告，但《金融時報》（FT）周一引述消息人士報道，總理內塔尼亞胡上周與歐洲官員會晤時，試圖游說歐洲各國向埃及施壓，接收加沙難民。消息人士稱，捷克和奧地利等國上周在歐盟峰會前也私下討論這提議，但法、德、英等歐洲大國認為這想法不切實際。

（以色列時報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕難民 加沙 埃及 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

上 / 下一篇新聞