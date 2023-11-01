以軍三路圍加沙市 斷南北要道

襲市西南導彈發射點 反映深入推進

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）周一在聲明表示，以軍繼續擴大地面行動，「額外的步兵、裝甲和戰鬥工程部隊正進入加沙，全力參與陸、空、海協同作戰」。他表示，數十名藏身在建築物中的恐怖分子，試圖襲擊向他們方向推進的以軍，被以軍空襲還擊。以軍周一表示，他們繼續空襲數百個哈馬斯目標，在其中一次襲擊中，一架飛機由地面部隊引導空襲一座建築物，「裏面有逾20名哈馬斯恐怖分子」。

此外，以軍稱發現了「一處在阿茲哈爾大學（Al-Azhar University）地區的反坦克導彈發射點，已引導戰機打擊那些發射點」。阿茲哈爾大學校園位於加沙市西南部，事件反映以軍正向加沙更深入推進。

《衛報》引述目擊者表示，以色列坦克已經切斷了加沙市以南、貫通加沙南北的薩拉丁大道（Salah al-Din Road）。《華爾街日報》引述退休以色列軍官平科（Eyal Pinko）稱，以軍在薩拉丁大道出現，顯示他們正尋求孤立加沙市，逐步箝制。

專家：以軍主攻方向 料哈馬斯武器所在

國際預防危機組織（ICG）以巴問題高級分析員佐賽因（Mairav Zonszein）指出，以色列地面入侵初期估計將集中在加沙北部的加沙市，因哈馬斯大部分基礎設施和武器都在當地。

（路透社/華盛頓郵報/衛報/華爾街日報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）