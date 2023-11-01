談判換囚無果 哈馬斯播人質片段施壓 「如珍珠港9．11後美軍」 以總理：受襲後不言停火

以軍入加沙救19歲女兵

聯合國大會上周大比數通過決議，呼籲以色列和巴勒斯坦衝突方實行人道主義休戰。惟內塔尼亞胡堅拒停火，他說：「正如在珍珠港被炸和9．11恐襲後，美國不會同意停火，以色列也不會同意停止與哈馬斯的敵對行動。10月7日的可怕襲擊後，要求停火就是要求以色列向哈馬斯、恐怖主義、殘暴行為投降，這不會發生。」他又引用《聖經》傳道書經文「和平有時，戰爭有時」，強調「現在是戰爭時刻」，呼籲人們在文明與野蠻之間選邊站，「以色列將與野蠻勢力對抗，直至取得勝利」。他同時向那些要求以色列停火的國家喊話，「以色列的戰鬥就是你們的戰鬥，因為若哈馬斯和伊朗的邪惡軸心獲勝，你們就會成為他們下一個目標」。

哈馬斯目前仍挾持200多名人質，以色列軍方及國安局周一宣布，以軍周日在加沙地面行動中，救出19歲女兵馬吉迪什（Ori Megidish），她健康狀况良好，已與家人團聚。以色列傳媒報道，馬吉迪什是一名觀察兵，在哈馬斯突襲納哈爾奧茲的軍事基地時被擄走。

內塔尼亞胡表示，以軍在加沙的推進為營救人質提供機會，因為這對哈馬斯構成壓力。不過，許多人質家屬則希望政府能接受哈馬斯的換囚協議，哈馬斯在加沙的領導人辛瓦（Yahya Sinwar）上周六（28日）表示願意釋放所有被扣押的人質，以換取以色列釋放監獄中所有巴人囚犯，不過以方已拒絕，認為這只是哈馬斯的心理戰。

人質促停火允換囚 以總理斥心理戰

哈馬斯周一發放3名女人質影片，其中坐在中間的44歲婦人阿洛尼（Danielle Aloni）呼籲當局同意換囚，讓她和所有人質回家。她又指摘內塔尼亞胡政府應對哈馬斯突襲毫無防備負責，「我們因為你們對政治和國家的忽視而受到懲罰」。阿洛尼續說以色列應該停火，「我們是無辜的公民、向以色列國納稅的公民。你想殺死我們所有人，你想利用以色列國防軍殺死我們所有人」。內塔尼亞胡形容該影片是「殘酷的心理宣傳」。

美國網媒Axios昨引述兩名以色列官員報道，在卡塔爾就釋放人質斡旋無果後，以色列戰時內閣上周四決定擴大在加沙的地面行動。以官員稱，哈馬斯拒絕經卡塔爾向以方提供完整人質名單，聲稱仍在尋找全部人質的下落和身分，但以色列認為這只是拖延時間的策略，防止以軍採取地面行動。

《華爾街日報》昨引述知情人士報道，以色列情報機構摩薩德首長巴爾內亞上周末訪問卡塔爾，與該國高官商討讓哈馬斯釋放人質的潛在交易，惟該名知情人士稱，自以軍上周五起加強轟炸及擴大加沙的地面行動，令談判變得更難。

以總理辦公室周一在社交平台發布聲明，稱與哈馬斯的戰爭已進入第三階段，「第一階段的封鎖已經完成；第二階段的空襲還在繼續；第三階段，即擴大對加沙的地面進攻」，稱以軍正有條不紊及循序漸進地推進。

（以色列-哈馬斯戰爭）