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加沙近3周被殺童 超全球3年總和

【明報專訊】非政府組織救助兒童會（Save the Children）周日援引哈馬斯轄下的加沙衛生部和聯合國的數據表示，近3周在加沙被殺兒童，多於2020年起每年死於世界各地衝突的兒童總數。

哈馬斯衛生部周一公布，加沙自10月7日累計有逾8306人被殺，兒童死亡人數由一日前的至少3324人增至3457名。而聯合國的武裝衝突與兒童報告顯示，2020年起3年來的被殺兒童人數分別為2674、2515和2985。救助兒童會巴勒斯坦地區總監Jason Lee強調「死一個兒童都嫌太多」，停火是唯一確保巴人兒童安全的辦法，國際社會須重視人民先於政治。

國際刑事法院（ICC）檢察官卡里姆汗（Karim Khan）視察加沙與埃及接壤的拉法口岸後，周日表示「積極調查」10月7日起在以色列、加沙和西岸發生的任何戰爭罪行，包括違反《日內瓦公約》的阻撓救援物資供應、脅持人質，無論干犯者是以色列人還是巴人。

白宮國家安全顧問蘇利文周日受訪時表示，美國有就保護加沙平民性命，通過「最高層級」跟以方溝通。然而，他拒絕批評以軍對加沙擴大軍事行動，強調以色列對其軍事行動負上全部責任，他不會逐次回應以色列的攻擊。白宮當晚表示，總統拜登跟以色列總理內塔尼亞胡通話，強調保護平民。

（半島電視台/路透社/法新社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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