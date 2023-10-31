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達吉斯坦撐巴民眾闖機場 以客機乘客受襲逾20傷

【明報專訊】在以色列加強攻打加沙之際，俄羅斯北高加索聯邦管區以穆斯林居為主的達吉斯坦（Dagestan）共和國有民眾周日（29日）闖入機場破壞，抗議一架由以色列飛抵的客機。事件中有超過20人受傷，其中兩人傷勢嚴重。當局至今拘捕60人。

網傳客機載「猶太難民」

事發在達吉斯坦首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）的國際機場。據RT報道，當地社交平台事前出現謠言，指一架從特拉維夫飛往馬哈奇卡拉的航班上載有一群「猶太難民」。數以百計手持巴勒斯坦旗幟、高叫「真主偉大」和喊着反猶太人口號的民眾，在飛機到達後衝入機場客運大樓，部分人進入停機坪，包圍該客機，有人甚至檢查乘客的護照，到場警員也一度被包圍，也有人企圖推翻一輛巡邏車。機場因此緊急關閉，原定飛到當地的航班要轉飛其他機場。保安當局隨後將示威民眾趕離機場，機場關閉至下月6日。保安部隊向路透社表示，機上所有人無恙。

以色列促俄方保護猶太人

以色列總理辦公室稱以方嚴肅看待事件，並期望俄羅斯執法部門保護以色列公民及猶太人安全。美國國務院監控和打擊反猶太主義特使利普斯塔特就此敦促俄政府確保猶太人安全。達吉斯坦政府在Telegram發文，指雖然民眾對巴人被「不人道屠殺」感到憤怒，但也不應進行非法行為和在社會製造恐慌。首長梅利科夫（Sergei Melikov）隨後表示，所有達吉斯坦人都對巴人面對的苦難感到同情，但機場所發生的事令人無法接受，執法部門會適當應對，懲罰涉事者。

北高加索地區的領袖也呼籲冷靜。該區近期反以情緒升溫，近日接連有反以示威。在距離達吉斯坦不遠的俄羅斯聯邦主體卡巴爾達-巴爾卡爾（Kabardino-Balkaria）共和國，首府納爾奇克（Nalchik）一家正在興建的猶太中心，幾日前被縱火。

（路透社/法新社/中通社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕馬哈奇卡拉 反猶太主義事件 反猶太人 反猶 俄羅斯 達吉斯坦 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

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