以軍暫入加沙3公里 未見巷戰

加沙酒店天台插以國旗影片流傳

以軍昨晨向加沙北部發動猛烈空襲及坦克炮擊。美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，一段攝於上周六的影片顯示，以軍在加沙一間酒店的天台插上以色列國旗。CNN分析影片拍攝位置，顯示以軍地面部隊越過加沙北部邊境，並推進逾3公里。

《金融時報》周日亦引述以色列軍事記者哈雷爾（Amos Harel）稱，以軍已進入加沙3至4公里處，但並未爆發巷戰，他認為以軍想向哈馬斯武裝分子施壓，逼使他們走出地道，然後打擊他們。

《金融時報》引述熟悉以軍作戰計劃人士表示，以軍地面部隊沒預期般深入加沙，才能更容易獲得近距離的空中支援。以軍前加沙戰區副指揮官阿維維（Amir Avivi）說：「我們不會冒險。當我軍推進時，我們會使用大量火炮，並出動多達50架軍機摧毁任何移動的目標。」

前國安顧問：戰事料持續一年

曾任以色列國家安全顧問的美國猶太國家安全研究所（JINSA）研究員阿米德羅爾（Yaakov Amidror）預計，今次戰事將持續6個月至一年，認為以軍須保持目前的戰略謹慎，他說：「為何我們要失去那些沒必要折損的士兵？」

今年初卸任以色列國家安全委員會主席的胡拉塔（Eyal Hulata）指出：「唯一比打巷戰更糟糕的是在城市瓦礫中戰鬥，他們（武裝分子）可以藏身和伏擊的地方太多了。」他表示，只要以軍停止不動，就容易遭到攻擊，因此他們會保持緩慢推進，非常小心地鞏固已控制的地點。

熟知以軍戰鬥計劃的人士表示，對加沙投入較少兵力可在一旦黎巴嫩真主黨大規模參戰下，較易抽調人手到北部應對。

有西方外交官則質疑以色列當下目標並非完全殲滅哈馬斯在加沙的勢力，而是集中於破壞其軍事基建和擊殺領導人物，他認為以方有可能仍未得出萬全的戰略方案。

（金融時報/路透社/法新社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）