美警告以巴戰火外溢風險「確存在」 應變部隊戒備隨時撤僑 約旦要求部署愛國者系統

蘇利文稱正採措施預防變地區大戰

白宮國安顧問蘇利文周日接受美國廣播公司節目訪問時警告，以色列與哈馬斯的戰事擴大的風險正增加，「我們正採取一切必要措施保護我們的部隊，提高警惕，並與區內其他國家合作確保現時在以色列和加沙的衝突不會蔓延成為地區衝突，但這風險確實存在。」他指出，美國正採取措施阻止及預防這情况發生。

美軍已調動部隊應對區內局勢升級。CNN昨引述兩名美國官員報道，美軍兩棲攻擊艦「巴丹」號（USS Bataan）搭載的「第26陸戰隊遠征部隊」最近幾周都在中東附近海域執行任務，但上周末開始前往蘇伊士運河。其中一名官員表示，「巴丹」號目前在紅海，預料很快就會駛入地中海東部，這意味第26陸戰隊遠征部隊將部署在更靠近黎巴嫩和以色列的位置。美國國務院上周已將黎巴嫩的旅遊警示升至第四級的「請勿前往」，又敦促美國公民立刻離開黎巴嫩，白宮日前也稱美國公民可能要從包括以色列和黎巴嫩在內的中東國家撤離，若不制定相關撤離計劃是「輕率且不負責的」；而陸戰隊遠征部隊主要任務之一就是協助平民撤離。

自本月7日哈馬斯突襲以色列後，以軍與鄰國敘利亞和黎巴嫩衝突加劇，伊朗支持的真主黨幾乎每天與以軍交火。真主黨周日首次宣稱，他們在黎巴嫩南部用地對空導彈擊落一架以色列無人機。以軍昨表示，派出戰機空襲敘利亞的火箭發射器和黎巴嫩真主黨的目標，以回應較早時以色列遭炮擊。敘利亞國防部稱，以軍空襲針對該國西南部城市德拉（Daraa）的軍隊陣地，並造成一些損失。

真主黨稱擊落以無人機 以國空襲回應

美國盟友約旦同樣擔心中東戰火蔓延，約旦軍方發言人哈亞里（Mustafa Al-Hiyari）周日表示，已要求美方在其邊境部署愛國者導彈系統，加強約旦的防空能力。哈亞里稱，約旦正面對來自北部、東部和西部的彈道導彈持續威脅，而愛國者是「對付這種威脅的最佳武器」，約旦還要求提供美方提供無人機系統。2013年美國曾在約旦部署愛國者，因當時約旦擔心鄰國敘利亞的內戰會蔓延，並引發地區衝突。

另外，法新社引述一名美國國防部官員報道，在本月17日至30日期間，美軍與反伊斯蘭國（ISIS）聯盟部隊在伊拉克和敘利亞分別遭遇14宗和9宗在不同時間發生的襲擊，方式結合單次攻擊無人機和火箭。

（CNN/路透社/半島電視台/國會山莊報）

（以色列-哈馬斯戰爭）