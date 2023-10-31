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核電站工人遭濺核污水 日復興相「從新聞得悉」

【明報專訊】日本福島第一核電站5名工人上周遭核污水濺中，其中兩人需送院。復興相土屋品子昨（30日）承認最初是從新聞報道得悉有關事件，表示已作反省，今後將加強指揮領導的角色。事件反映日本政府跨部門溝通出現問題。

5名穿著防護服工人上周三（25日）在福島第一核電站，清洗淨化核污水用的多核素去除儀器（ALPS）管道時，由於軟管從儲罐脫落，他們均被噴出的核污水濺中，其中4人的皮膚沾到核污水，惟經過除污處理後，兩人的輻射量未下降至標準值以下，須入院觀察，幸受污染部位的皮膚未發現異常，上周六出院繼續接受觀察。經濟產業相西村康稔表示已指示東京電力公司採取措施，防止發生同類意外。

土屋品子稱震驚 認應與各部門合作

土屋品子昨出席眾院預算委員會會議時說：「我是從新聞得悉的。當我聽到此事，感到非常震驚。我反省過了，應該與各部門合作。復興廳是司令塔，今後要切實發揮作用。」復興廳設立目的是處理311災後重建及復興工作。立憲民主黨議員岡本章子認為復興廳作用模糊，它並非從經產省或東電得悉核污水濺中工人事件，而是透過傳媒獲悉，認為很有問題。首相岸田文雄同日表示自己是通過秘書官收到報告，認同相關部門和機構之間的溝通和合作很重要，需要「徹底檢視」。

駐日美軍購日海產 助日應對華禁令

東京電力公司昨着手準備11月2日第三次把福島第一核電站約7800噸核污水排入海。美國駐日大使伊曼紐爾（圖，路透社）昨接受路透社訪問，形容中國以日本排放核污水為由全面禁止進口日本水產是「經濟戰」的一環。伊曼紐爾主張美國應擴大研究怎樣協助日本抵消禁令壓力，例如檢討美國從日本和中國進口的水產總額、接洽日本當局把扇貝供應給美國加工商。他說：「消除中國經濟威脅的最佳方法，是向被針對的國家或行業提供支援和協助。」他透露已為駐日美軍首次採購日本海鮮，首批是近1噸的帶子，供士兵膳食及軍事基地內的商店和餐廳販售。美軍今後將擴大採購種類和數量。

（路透社/共同社/法新社）

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