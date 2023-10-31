德總理兩年3訪西非 盼擴能源、貿易伙伴關係

朔爾茨周日抵達阿布賈，與尼日利亞總統蒂努布（Bola Tinubu）見面，表達樂意在當地投資天然氣、關鍵礦物，以及基建、通訊和物流等，爭取從非洲最大產油國尼日利亞進口天然氣及氫能。他表示，德國企業對尼日利亞蘊藏的天然氣很感興趣，希望與對方的天然氣公司合作，「德國需要大量的天然氣，以及日後的氫氣，去促進經濟和能源轉型」。蒂努布則鼓勵德國商界投資興設天然氣管道和採礦。

擬從尼日利亞進口天然氣氫能

朔爾茨稱尼日利亞是德國在非洲政治和經濟關鍵伙伴，他期望能加深雙方在經濟、投資、環球事務、移民和安全等領域的合作。

德國過往甚少接觸非洲撒哈拉以南地區。惟德國繼去年俄羅斯切斷天然氣供應、今春又為廢核承諾淘汰了最後一批核電站後，正需要大量液化天然氣、能源供應多元化來推動國內產業。今次德國政要連環出訪該區，反映俄軍侵烏後，該區豐富的能源蘊藏的重要程度。德國目前從尼日利亞輸入大量原油，但沒有天然氣。朔爾茨去年5月造訪過西非塞內加爾，通過協助開採沿岸天然氣田，換取2024年下半年的第一批燃料配額。

（德國之聲）