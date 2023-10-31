日擬放寬居留限制 吸外國人才創業振經濟

現須聘員工投資一定金額 初企卻步

日本現行規定外國企業家須交在日業務地址證明，以及聘請最少兩名全職員工或投資500萬日圓（約26.1萬港元），以獲得「經營及管理在留簽證資格」，但這些條件未免令剛起步、甚至還未有盈利的初創企業卻步，日本政府期望有了兩年居留寬限期，有助外國企業家專注拓展業務，甚至吸引外國留學生在日本讀大學期間已開始創業。

《日經亞洲》指出，在新政策下，現行兩個支援創業的項目將會合併，包括一項2015年開始實施，讓外國人在13個特定區域創業的便利化措施，該政策至今年4月已批准逾380人申請，大部分創業地點位於東京、福岡等大城市，中小城市仍較難吸引外國人才。

據日本「出入國在留管理廳」統計，截至今年6月底有約3.5萬名外籍人士持經營及管理在留簽證在日本居住，人數比2015年上升一倍。《日經亞洲》報道，即使錄得上述增長，日本政府仍覺得外國人創業的門檻太高。

報道指，與日本相比，一些亞洲國家在吸引外國創業投資上較具彈性，例如韓國同類簽證申請人毋須滿足所有要求，只需從擁有專利和教育背景等多個條件中選擇符合一些即可獲批。泰國容許持有最少60萬泰銖（約13萬港元）私人資金的外國企業家帶同家屬在當地最長居留兩年。經濟合作與發展組織（OECD）最新報告指出，日本在24個國家中，「對初創業者吸引度」排名僅位列第21名，該排名考慮跨國公司數目、稅務政策、入籍難度等因素。

外企難開銀行帳戶 不諳日語無法註冊

專門協助日本企業拓展海外業務的公司Resorz行政總裁兒嶋裕貴表示，外國企業家在日本面臨的困難包括小至開設銀行帳戶。電子商務平台KAUCHE董事代表門奈劍平則稱，最大挑戰在於語言，「如你不諳日語，甚至無法完成企業註冊程序」。

（日經亞洲）