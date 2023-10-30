彭斯退美總統初選 支持度遠遜特朗普 促共和黨抗民粹

64歲的彭斯（Mike Pence）在出席拉斯維加斯共和黨猶太聯盟捐款大會時，突然宣布退選，「過去6個月我走遍全國各地，來到這裏便清楚知道，這不是我參選的時候。經過祈禱和深思熟慮，我決定今天終止競選總統活動」。觀眾聞言先是倒吸一口氣，然後持續鼓掌和喝彩以示支持。

籲回歸保守原則 選文明領導者

彭斯在台上引用美國第16任總統林肯的話，呼籲黨友給美國找一個「會呼喚人性中善良天使」的「共和黨旗手」，「以文明方式領導國家回歸一直使美國強大、繁榮、自由的古老原則」。他又承諾「不會放棄為保守價值觀而戰」，也不會停止努力選出有原則的共和黨領導人，擔任國家每一個公職。

支持率個位數 團隊負債480萬

在前年1月6日國會山莊騷亂後，彭斯跟特朗普公開決裂。他6月以「傳統社會及財政保守派」和「外交政策鷹派」姿態宣布競逐黨內提名，惟他對捐款人或初選選民的吸引力，既遠不如特朗普，也遜於美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）和佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

其競選團隊在第三季度募款報告報稱有62萬美元（483.6萬港元）債務，令其參選人身分長期受質疑。民調也顯示其支持率一直只有個位數，無法達到參與共和黨11月8日邁阿密初選辯論的資格。

彭斯暫未表態支持哪一名參選人。特朗普聲稱彭斯「應該」支持他，因為當年是他挑選彭斯出任副手。

另外，在共和黨猶太聯盟周年大會上，一眾共和黨總統參選人均承諾堅定支持以色列對抗哈馬斯的戰爭。特朗普表示一旦當選，將重推2017年執政時針對伊朗、伊拉克、索馬里、利比亞等穆斯林國家的旅客入境禁令。

（綜合報道）