有限地面戰似納美方建議 以軍推進「神秘」保迴旋餘地

以軍低調發消息 紐時指憂真主黨報復

《紐時》昨日分析稱，相比兩年半前高調聲稱入侵加沙，今次以軍直至上周五接近午夜時，才確認有大批地面部隊當天傍晚已進入加沙北部，但仍只對外發布小量影像等行動資訊。哈馬斯表示，在上周五晚上和上周六下午在加沙與以軍交火，《紐時》形容這是以軍「歷來最長且最模糊的地面行動」，指以色列政府內部有聲音憂慮全面入侵加沙將觸發地區強烈反彈，令真主黨受鼓勵加強攻擊以色列。

專家：倘欲滅哈馬斯 戰爭規模將超以往

法新社昨引述以色列巴依蘭大學以巴衝突專家林霍勒德（Jonathan Rynhold）報道，以軍擴大加沙地面行動將增加面對真主黨開闢第二戰線的風險。他警告如跟真主黨目前每日低強度交火若升級至全面衝突，以色列須做好承受「前所未見的破壞規模」的心理準備，並可能把美國捲進來。他指假如以色列一直目標完全摧毁哈馬斯在加沙的軍事實力，今次戰爭的規模和時間「將遠超」2005年以來4場加沙主要戰爭，當中最長一次也只歷時7周。

《金融時報》中東新聞主編英格蘭（Andrew England）前天撰文指，軍事專家將以色列今次軍事行動與2016年至2017年伊拉克軍隊將極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）逐出摩蘇爾的行動相提並論，但後者不同之處在於有美軍為首的國際聯軍支援，加上西方和阿拉伯世界支持。《紐時》則提到，目前以軍地面部隊的侵犯進度，要比其一開始向奧斯汀和其他美軍高層介紹的方案規模較小和更集中，華府官員原先擔憂以方原有規劃缺乏可以達成的軍事目標，而且以軍尚未準備好發動地面入侵。

（紐約時報/法新社/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）