內塔尼亞胡：哈戰入「第二階段」 以軍總參謀長認展地面戰 古特雷斯：轟炸升級損人道目標

內塔尼亞胡在特拉維夫召開記者會，他說：「現在是戰爭的第二階段，其目標明確——摧毁哈馬斯管治和軍事能力，並把人質帶回家。」他將這次行動形容為「我們的第二次獨立戰爭」，強調「目前只是開始」，「我們將摧毁地上和地下的敵人」，提醒往後的行動將會「漫長且艱辛」，但形容這是「存亡考驗」，以方已為此作好準備。他未有將相關行動稱為「入侵」（見另稿）。

以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）同日表示：「今天我們正進入下一階段。我軍部隊正在加沙地面行動。」以軍前晚表示，上周五傍晚起由裝甲兵、戰鬥工兵和步兵組成的綜合作戰部隊在加沙北部展開地面行動。以色列近日在加沙邊境集結數萬兵力，並在上周三和周四有限度地面進入加沙戰鬥，外界預期將發動全面入侵。

路透社引消息：放人談判進展放緩

內塔尼亞胡前日與以色列人質家屬緊急會面，稱「將尋求一切方法把人質帶回家」，指搜尋人質是「軍事計劃一部分」。哈馬斯同時表示，以方如要讓人質獲釋，必須以釋放所有巴人囚犯作為交換。路透社昨引述消息人士報道，卡塔爾斡旋的以哈談判仍然繼續，但自以色列上周五升級軍事行動後進展有所放緩。

以軍擴大地面行動後，阿拉伯國家紛表態批評，其中沙特阿拉伯外交部聲明「譴責以色列任何威脅巴勒斯坦平民性命的地面行動」，警告以方如繼續「公然不當地違反國際法，壓迫『巴人兄弟』將會十分危險」，嚴重衝擊地區穩定。沙特呼籲國際社會履行責任施壓停止以軍行動，容許人道和救援組織運送物資到加沙。聲明又指沙特外相費薩爾上周六與約旦、摩洛哥、埃及外長通電話，討論有必要制止以哈軍事升級。

阿拉伯諸國譴責 沙特防相今訪美

美國網媒Axios前日報道，沙特防長哈立德預定今（30日）訪問華府，將會見拜登政府高層官員。伊朗總統萊希昨在社交平台警告以色列的「罪行」已「跨越紅線」，將迫使「所有人有所行動」，惟外長阿卜杜拉希揚表示德黑蘭不想戰爭「外溢」。

哈馬斯轄下的加沙衛生部上周六表示，以軍行動迄今已造成逾8000名巴人死亡，當中半數為兒童。以方至今則有約1400人被殺，逾220人被哈馬斯擄作人質。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程署（UNRWA）昨表示，數千加沙居民闖入該機構的倉庫和配送中心，搶奪麵粉與「基本生存用品」，擔心「社會秩序開始瓦解」。

紅新月會稱收以軍警告轟炸加沙市醫院

另外，巴勒斯坦紅新月會昨稱收到以色列當局警告立即對加沙市的聖城（Al-Quds）醫院進行疏散，並指以軍在醫院設施50米外進行襲擊行動。社交平台X廣傳以軍猛烈空襲聖城醫院和鄰近希法（Al-Shifa）醫院周邊地區——希法醫院是全加沙最大的醫院，但以軍拒絕就此回應。以軍多年來一直宣稱哈馬斯在兩間醫院地面和地下設置指揮總部。巴勒斯坦官員指有5萬人在希法醫院避難。世界衛生組織總幹事譚德塞對巴勒斯坦紅新月會所言「深感憂慮」，指無可能安全疏散眾多病人。

（路透社/法新社/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）