內塔尼亞胡：哈戰入「第二階段」 以軍總參謀長認展地面戰 古特雷斯：轟炸升級損人道目標

【明報專訊】在以軍「重大升級」加沙攻勢後，以色列總理內塔尼亞胡上周六（28日）晚上宣布，與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭已進入「第二階段」，誓言「摧毁地上和地下的敵人」。以軍總參謀長指部隊正在地面作戰。阿拉伯多國以至土耳其和伊朗等都譴責以色列擴大加沙地面軍事行動。聯合國秘書長古特雷斯表示，對國際社會在至少做到「人道主義暫停」上漸有共識感到鼓舞，但驚訝於以軍「前所未有的轟炸升級」，損及人道主義目標。
內塔尼亞胡在特拉維夫召開記者會，他說：「現在是戰爭的第二階段，其目標明確——摧毁哈馬斯管治和軍事能力，並把人質帶回家。」他將這次行動形容為「我們的第二次獨立戰爭」，強調「目前只是開始」，「我們將摧毁地上和地下的敵人」，提醒往後的行動將會「漫長且艱辛」，但形容這是「存亡考驗」，以方已為此作好準備。他未有將相關行動稱為「入侵」（見另稿）。
以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）同日表示：「今天我們正進入下一階段。我軍部隊正在加沙地面行動。」以軍前晚表示，上周五傍晚起由裝甲兵、戰鬥工兵和步兵組成的綜合作戰部隊在加沙北部展開地面行動。以色列近日在加沙邊境集結數萬兵力，並在上周三和周四有限度地面進入加沙戰鬥，外界預期將發動全面入侵。
路透社引消息：放人談判進展放緩
內塔尼亞胡前日與以色列人質家屬緊急會面，稱「將尋求一切方法把人質帶回家」，指搜尋人質是「軍事計劃一部分」。哈馬斯同時表示，以方如要讓人質獲釋，必須以釋放所有巴人囚犯作為交換。路透社昨引述消息人士報道，卡塔爾斡旋的以哈談判仍然繼續，但自以色列上周五升級軍事行動後進展有所放緩。
以軍擴大地面行動後，阿拉伯國家紛表態批評，其中沙特阿拉伯外交部聲明「譴責以色列任何威脅巴勒斯坦平民性命的地面行動」，警告以方如繼續「公然不當地違反國際法，壓迫『巴人兄弟』將會十分危險」，嚴重衝擊地區穩定。沙特呼籲國際社會履行責任施壓停止以軍行動，容許人道和救援組織運送物資到加沙。聲明又指沙特外相費薩爾上周六與約旦、摩洛哥、埃及外長通電話，討論有必要制止以哈軍事升級。
阿拉伯諸國譴責 沙特防相今訪美
美國網媒Axios前日報道，沙特防長哈立德預定今（30日）訪問華府，將會見拜登政府高層官員。伊朗總統萊希昨在社交平台警告以色列的「罪行」已「跨越紅線」，將迫使「所有人有所行動」，惟外長阿卜杜拉希揚表示德黑蘭不想戰爭「外溢」。
哈馬斯轄下的加沙衛生部上周六表示，以軍行動迄今已造成逾8000名巴人死亡，當中半數為兒童。以方至今則有約1400人被殺，逾220人被哈馬斯擄作人質。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程署（UNRWA）昨表示，數千加沙居民闖入該機構的倉庫和配送中心，搶奪麵粉與「基本生存用品」，擔心「社會秩序開始瓦解」。
紅新月會稱收以軍警告轟炸加沙市醫院
另外，巴勒斯坦紅新月會昨稱收到以色列當局警告立即對加沙市的聖城（Al-Quds）醫院進行疏散，並指以軍在醫院設施50米外進行襲擊行動。社交平台X廣傳以軍猛烈空襲聖城醫院和鄰近希法（Al-Shifa）醫院周邊地區——希法醫院是全加沙最大的醫院，但以軍拒絕就此回應。以軍多年來一直宣稱哈馬斯在兩間醫院地面和地下設置指揮總部。巴勒斯坦官員指有5萬人在希法醫院避難。世界衛生組織總幹事譚德塞對巴勒斯坦紅新月會所言「深感憂慮」，指無可能安全疏散眾多病人。