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倖存者抑鬱 出書緩病情

【明報專訊】梨泰院本為萬聖節「聖地」，可是整個周末的過節氣氛卻抵不過哀悼情緒，其他潮流文化區雖然仍見人流，但也沒甚萬聖節歡愉，反映梨泰院人壓人慘劇遺留給社會的陰影一年未退，有倖存者和目擊者受抑鬱困擾。

最近出版《我是慘劇生還者嗎？》一書的33歲金楚蓉（譯音，圖）記得，去年10月29日她在那肇事陡坡狹巷被人潮擠至進退不得，被迫到只剩腳趾沾地呼吸困難，好不容易獲友人拉到牆邊才可喘口氣，再躲進鄰近酒吧避難。惟數小時後，她走在梨泰院街上看見一個個人躺地接受心肺復蘇，一輛輛救護車泊於路旁，震撼不已。她之後連續兩日迷迷糊糊，「吃不下，睡不了，只是飲水和看新聞」。她為生存而心存愧疚，後應心理治療師建議通過文字抒發，才逐步緩解抑鬱。

生還高中生1個月後自殺 婦搭巴士怕乘客

她的個案尚算正面。當天一名重傷的首爾高中生目擊兩名同伴罹難，他在現場呆了，被人潑水才回過神來。他其後治好了身上的傷，但自責難消，結果於去年12月輕生，被歸入慘劇第159名死者。

34歲婦人金智秀（假名）則在梨泰院慘劇後經常害怕人多；她有一天帶着一對子女搭巴士，乘客愈上愈多使她突然心生恐懼，驚叫「不要擠死我的孩子」，嚇壞整車人。當天參與採訪的記者姜濟熙就表示，會刻意避開梨泰院，為採訪重返現場「要懷着挑戰心情」。

倖存者李珠賢（譯音）卻不一樣。她仍清晰記得自己在哪個位置被人壓到雙腿肌肉斷裂，失去意識，然後在嘈雜的聲音中醒來仍然動彈不得。可是她沒有迴避，反而定期重返現場讓記憶歷久常新，並致力追究當局責任。

（法新社/BBC/韓民族21雜誌/YTN）

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