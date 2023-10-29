韓人叠人慘劇1年 防災規管問責進度慢 梨泰院萬聖夜期間銷售慶祝活動規模減

梨泰院人壓人慘劇是繼2014年「4.16世越號沉船事件」以來韓國最大宗傷亡意外。事件觸發朝野對預防災難措施與警覺不足等批判，要求行政安全部長（相當於內政部長）李祥敏、警察廳長等官員問責之聲四起。總統尹錫悅在事故後9日召開了檢討國家安全系統會議。行政安全部1月宣布為防堵壓人重大意外，將在全國有風險地安裝可供警方等地方機關24小時全天候即時監察閉路電視。政府隨後成立了泛政府工作小組推動相關改革，並於3月底針對人壓人等社會事故和天災等，撰成「國家安全系統改編綜合對策」方案，要求於2027年前完成五大目標共97項措施。

肇禍僭建物未拆 災難指揮部門空構想

不過，《中央日報》上周三發表該報邀請的專家組分析報告，指防患未然措施僅得30項，其餘皆支援災後情况，本末倒置。再者，整體實施進度差劣，其中縱有13項標示「完成」，但「幾乎沒明顯進展或改善」。例如官方標示拆卸違規建築工作「完成」，但單是梨泰院人壓人現場，僅整頓了6處違規建築，被視為肇禍的漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）僭建物，依然存在。至於為加強專門災難管理與人力資源調配的地區常設災難安全情况室等構想，則一直只聞樓梯響。

政治阻撓調查 證人拒作供做偽證

韓國國會成立特別委員會，由去年11月24日至今年1月17日間，徹查事故原因和追究責任。可是既有被傳召的證人拒絕出席，出席者又有涉嫌做偽證或拒交資料，徒勞無功。及後，在野4黨共同提出《梨泰院慘劇特別法》，內容包括成立獨立調查委員會，設立隸屬總理的減輕傷害審議委員會等。惟因政府和執政國民力量黨阻撓，耽擱至8月底才在國會行政安全委員會議上通過，後續還須有國會法制司法委員會、國會全體會議通過等法律程序。國民力量黨為阻撓解釋說，因為人疊人意外「原因簡單」，意下無需勞師動眾。

過去一年間，即使受害者家屬團體以「三步一拜」等示威方式多次要求調查原因、問責和改善社會安全，結果卻進展緩慢。受害者家屬代表李鼎民（譯音）10月16日控訴：「經過這麼長的日子卻沒一件事查到，沒一個人受適當懲罰。」負責梨泰院訴訟的律師團體上周一召開記者會，表示除了一般刑事調查追究責任外，還有必要進行「以盡量減少日後人命傷亡為目的」的全面調查。

首爾警察廳表示，10月27日至30日Halloween活動期間，將出動4000名警力在預計人流密集、巷弄狹窄的危險地帶管控人潮，而消防廳也表示會在27日至11月1日間加強管制全國人流密集地點的秩序安全。不過，為管控人流及適時發出警報，配合街頭閉路電視畫面分析、大眾運輸系統數據、流動通訊服務的「現場人流管理系統」，因缺乏經費，尚待推出使用。

（韓國中央日報/韓民族報/朝鮮日報/Newsis/韓聯社）