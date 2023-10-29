聯國首通過籲以巴休戰決議 以美投反對票

【明報專訊】聯合國大會緊急特別會議前日（27日）大比數通過一項沒有約束力的決議，呼籲以色列和巴勒斯坦衝突方立即實行持久和可持續的人道主義休戰，並要求讓救援物資暢通無阻進入加沙。以色列和美國投下反對票，前者駐聯合國大使批評，任何形式停火只會給哈馬斯時間重新武裝，再度攻擊以色列，形容聯合國已不再具合法性。
決議文本由約旦草擬，前晚以120票贊成、14票反對和45票棄權通過。決議雖沒提及哈馬斯，但呼籲立即無條件釋放所有被非法扣押的平民，確保他們安全及獲得人道對待，並譴責對以巴平民的襲擊。決議還呼籲以色列撤銷要求加沙居民南遷的命令，並強調需要緊急建立機制，確保巴人平民得到保護。約旦原本要求立即停火，但為爭取更多國家支持，最後修改為要求立即實現持久和可持續的人道主義休戰。
以轟縱容哈馬斯再武裝 美斥包庇
今次是聯合國首次就最近的以巴危機達成集體一致意見，此前俄羅斯和美國分別運用否決權，令安理會的4次表決未能通過。《衛報》指出，今次決議雖然不具約束力，但具有一定政治意義，反映在以軍加強攻擊下美以於國際上被孤立的程度，法國、西班牙和英國等歐洲大國今次拒絕與美國一起投反對票。中國常駐聯合國代表張軍表示，決議高票通過反映大多數成員國要求停火止戰的強烈呼聲。
以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）批評，任何形式的停火意味給時間哈馬斯重新武裝，「再次屠殺我們」，指摘聯合國不再具有合法性。美國駐聯合國大使格林菲爾德稱決議「可恥」，等同包庇哈馬斯。