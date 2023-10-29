聯國首通過籲以巴休戰決議 以美投反對票

決議文本由約旦草擬，前晚以120票贊成、14票反對和45票棄權通過。決議雖沒提及哈馬斯，但呼籲立即無條件釋放所有被非法扣押的平民，確保他們安全及獲得人道對待，並譴責對以巴平民的襲擊。決議還呼籲以色列撤銷要求加沙居民南遷的命令，並強調需要緊急建立機制，確保巴人平民得到保護。約旦原本要求立即停火，但為爭取更多國家支持，最後修改為要求立即實現持久和可持續的人道主義休戰。

以轟縱容哈馬斯再武裝 美斥包庇

今次是聯合國首次就最近的以巴危機達成集體一致意見，此前俄羅斯和美國分別運用否決權，令安理會的4次表決未能通過。《衛報》指出，今次決議雖然不具約束力，但具有一定政治意義，反映在以軍加強攻擊下美以於國際上被孤立的程度，法國、西班牙和英國等歐洲大國今次拒絕與美國一起投反對票。中國常駐聯合國代表張軍表示，決議高票通過反映大多數成員國要求停火止戰的強烈呼聲。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）批評，任何形式的停火意味給時間哈馬斯重新武裝，「再次屠殺我們」，指摘聯合國不再具有合法性。美國駐聯合國大使格林菲爾德稱決議「可恥」，等同包庇哈馬斯。

（衛報/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）