明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

恐難尋摯愛遺骸 巴人妻兒身上預先寫名綁手繩

【明報專訊】根據加沙政府昨日統計，以軍對加沙的報復行動迄今累計造成至少7703人死亡，當中超過3500名兒童，不少屍首只能被草草埋葬。一些巴勒斯坦人唯恐將來找不到摯愛遺骸，預先給妻兒等家人綁上手繩或直接在身上寫下姓名以茲識別。

由於穆斯林習慣盡快安葬死者，故確認死者身分不易，醫護人員只能給死者編號，拍下遺照和留存血液樣本供日後核實身分。愈來愈多巴人家庭現購買或編製手繩給摯愛繫上，或者直接將姓名寫在他們的屁股、臂或腿上。

達巴（Ali El-Daba）擔心全家一起命喪空襲，決定由妻子帶着兩子兩女留在加沙市，他就帶着另外3名子女前往南部汗尤尼斯，分離前他給每名家庭成員的雙腕繫上藍色手帶，以備萬一死後可以識認。另一巴人薩巴（Ahmed Abu Al-Saba）則向記者展示臂上姓名，表示他們和孩子把姓名寫在手上，確保罹難時確認身分。

排6小時買不到麵包 燒家俬煮食

加沙空襲不斷，巴人不死於炮彈也可能餓死。麵包是巴人主糧，民眾現時往往排隊5、6個小時都買不到一個麵包。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，其所支援的五分之一麵包店已被炸，又因缺乏燃料，車輛不能運輸麵粉往剩餘的40家麵包店，加劇了糧食短缺。聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，僅聯絡到兩家麵包店夠燃料焗麵包。有民眾因缺燃料，被迫燒家俬生火煮食。在加沙中部的努塞拉特，61歲的阿比德（Mohammed Abed）說：「沒煮食用燃氣。人們要在家造麵包或造飯選擇很少，我家還有許多從不同地方逃來的親戚，要養活這麼多人很艱難。」

（衛報/路透社/土耳其安納杜魯新聞社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人道危機 加沙 燃料 糧食 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

上 / 下一篇新聞