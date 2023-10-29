恐難尋摯愛遺骸 巴人妻兒身上預先寫名綁手繩

由於穆斯林習慣盡快安葬死者，故確認死者身分不易，醫護人員只能給死者編號，拍下遺照和留存血液樣本供日後核實身分。愈來愈多巴人家庭現購買或編製手繩給摯愛繫上，或者直接將姓名寫在他們的屁股、臂或腿上。

達巴（Ali El-Daba）擔心全家一起命喪空襲，決定由妻子帶着兩子兩女留在加沙市，他就帶着另外3名子女前往南部汗尤尼斯，分離前他給每名家庭成員的雙腕繫上藍色手帶，以備萬一死後可以識認。另一巴人薩巴（Ahmed Abu Al-Saba）則向記者展示臂上姓名，表示他們和孩子把姓名寫在手上，確保罹難時確認身分。

排6小時買不到麵包 燒家俬煮食

加沙空襲不斷，巴人不死於炮彈也可能餓死。麵包是巴人主糧，民眾現時往往排隊5、6個小時都買不到一個麵包。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，其所支援的五分之一麵包店已被炸，又因缺乏燃料，車輛不能運輸麵粉往剩餘的40家麵包店，加劇了糧食短缺。聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，僅聯絡到兩家麵包店夠燃料焗麵包。有民眾因缺燃料，被迫燒家俬生火煮食。在加沙中部的努塞拉特，61歲的阿比德（Mohammed Abed）說：「沒煮食用燃氣。人們要在家造麵包或造飯選擇很少，我家還有許多從不同地方逃來的親戚，要養活這麼多人很艱難。」

（衛報/路透社/土耳其安納杜魯新聞社）

（以色列-哈馬斯戰爭）