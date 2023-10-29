明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

紐時：哈馬斯地道囤物資 可供作戰數月

【明報專訊】被以軍圍封逾兩周的加沙深陷人道危機之際，美國《紐約時報》前日（27日）引述阿拉伯及西方官員報道，哈馬斯多年來一直在地道內儲備大量物資，估計足夠在沒有補給下持續作戰數個月。

阿拉伯及西方官員稱，哈馬斯一直在加沙打造數十公里長的地道，並在裏面囤積了長期作戰所需的物資，包括數十萬計加侖燃料用於車輛和火箭；大量彈藥、炸藥及彈藥材料，又儲備了食物、食水和藥物。一名黎巴嫩高級官員表示，估計哈馬斯儲存的物資足夠讓其3.5萬至4萬名武裝分子在沒有補給下，持續戰鬥3至4個月。

被哈馬斯挾持兩周獲釋的其中一名以色列人質也稱，武裝分子向他們提供了藥物、洗頭水及女性衛生用品，這些物品現時在加沙全都極短缺。《紐時》指出，以軍封鎖加沙後也似乎沒削弱哈馬斯的作戰能力，迄今仍能向以色列持續發射火箭。

被指在醫院設指揮中心

以軍發言人哈加里前日向傳媒展示照片、圖表及錄音，指控哈馬斯在加沙最大的希法醫院（Al-Shifa）下設有指揮及控制中心，並成為武裝分子藏身之處。他說，哈馬斯利用希法醫院隱藏各指揮所和地道網絡的入口點，批評「恐怖分子能在希法及其他醫院內部和地下自由活動」。哈加里又指控哈馬斯利用醫院的燃料維持其「恐怖基建」運作。哈馬斯政治官員雷希克（Ezzat El-Reshiq）斥責以軍說法沒有根據，是企圖為「攻擊一間收容了數千名傷者及4萬多名流離失所民眾的醫院鋪路」。

（紐約時報/路透社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕哈馬斯 加沙 地道 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

上 / 下一篇新聞