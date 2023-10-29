紐時：哈馬斯地道囤物資 可供作戰數月

阿拉伯及西方官員稱，哈馬斯一直在加沙打造數十公里長的地道，並在裏面囤積了長期作戰所需的物資，包括數十萬計加侖燃料用於車輛和火箭；大量彈藥、炸藥及彈藥材料，又儲備了食物、食水和藥物。一名黎巴嫩高級官員表示，估計哈馬斯儲存的物資足夠讓其3.5萬至4萬名武裝分子在沒有補給下，持續戰鬥3至4個月。

被哈馬斯挾持兩周獲釋的其中一名以色列人質也稱，武裝分子向他們提供了藥物、洗頭水及女性衛生用品，這些物品現時在加沙全都極短缺。《紐時》指出，以軍封鎖加沙後也似乎沒削弱哈馬斯的作戰能力，迄今仍能向以色列持續發射火箭。

被指在醫院設指揮中心

以軍發言人哈加里前日向傳媒展示照片、圖表及錄音，指控哈馬斯在加沙最大的希法醫院（Al-Shifa）下設有指揮及控制中心，並成為武裝分子藏身之處。他說，哈馬斯利用希法醫院隱藏各指揮所和地道網絡的入口點，批評「恐怖分子能在希法及其他醫院內部和地下自由活動」。哈加里又指控哈馬斯利用醫院的燃料維持其「恐怖基建」運作。哈馬斯政治官員雷希克（Ezzat El-Reshiq）斥責以軍說法沒有根據，是企圖為「攻擊一間收容了數千名傷者及4萬多名流離失所民眾的醫院鋪路」。

（紐約時報/路透社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）