以軍攻勢大幅升級 加沙斷網 列加沙市為「戰場」 聯國人權組織記者失聯

以百戰機通宵轟炸 擊斃空中軍事主管

以軍發言人哈加里上周五在記者簡報會表示，繼上周三和周四連續兩晚有限度進入加沙後，正「擴大」地面行動，廣泛地「有效打擊」地下和「恐怖」目標。此外，地面行動亦有加強，但未有指明是否已展開主要地面戰。截至當地昨日上午，哈加里稱以軍通宵出動了約100架戰機轟炸加沙，破壞了150個哈馬斯目標，另指通宵進入加沙北部的以軍「仍在行動現場」，將繼續利用空中強大火力支援地面部隊安全，強調戰鬥目標包括瓦解哈馬斯、維護邊境安全，並以舉國之力救回人質。以軍的社交平台X帳戶則稱通宵轟炸擊斃了哈馬斯負責空中軍事力量的主管阿布拉卡巴（Asem Abu Rakaba），聲稱他在本月7日的突襲行動中，指揮武裝分子乘滑翔傘空降進入以色列，及以無人機攻擊以軍陣地。

哈馬斯武裝分支前晚表示，在加沙東北部城鎮拜特漢諾（Beit Hanoun）和中部布賴吉（Al-Bureij）與以軍爆發激戰。哈馬斯昨晨發聲明稱，旗下軍事組織卡桑旅和所有巴勒斯坦反抗部隊已準備好「全力」對抗並挫敗以色列侵略，強調以總理內塔尼亞胡及其「敗軍」將無法實現任何軍事勝利。

影響緊急求救 救護車調度

加沙兩間主要電訊稱當地通信嚴重受影響，其中巴勒斯坦互聯網公司Paltel稱以軍上周五晚的轟炸破壞了「所有加沙與外界僅餘的聯繫方式」，令當地通訊服務「完全中斷」。巴勒斯坦電子通訊與資訊科技部長西德爾（Ishaq Sidr）向當地電視稱，以軍戰機攻擊電子通信基建，包括兩個連接國際網絡的設施。

多個國際救援和人權組織報稱失去與加沙職員的所有聯繫：巴勒斯坦紅新月會批評情况因以軍斷網所致，尤其影響到緊急電話熱線和救護車抵達傷者所在地，對組織是否能繼續在現場提供緊急醫療服務感到憂慮。聯合國轄下世界衛生組織總幹事譚德塞亦發聲明稱無法聯繫加沙職員，深切憂慮他們安全和脆弱病人承受的風險。

國際特赦：戰爭罪關鍵證據難獲

國際特赦組織則形容，通訊中斷意味「將更難取得涉侵犯加沙巴人平民人權行為和戰爭罪行的關鍵資訊與證據」。監察組織「保護記者委員會」（CPJ）表示，傳媒機構與負責獨立提供現場目擊資訊和報告衝突傷亡數字的加沙記者失聯，將令世界失去「通往真相的窗口」，並讓政治宣傳和虛假資訊傳播。路透社上周五報道，以軍向國際傳媒機構發信稱，無法保障當地記者的安全，強烈呼籲他們自行採取一切必要安全措施。

埃及官員向《華爾街日報》表示，以色列擴大軍事行動有可能為了向哈馬斯施壓，逼使他們在人質談判中讓步。《華盛頓郵報》前日則引述5名華府知情官員報道，以色列國內在有聲音促請盡快對加沙進行主要地面戰的同時，美國政府正敦促以方把作戰核心限制在目前對哈馬斯軍事設施作「手術式」精準打擊，質疑大規模地面戰最終將演變成僵局，無法全面剷除哈馬斯之餘，也會為以軍和巴人平民帶來嚴重傷亡。

（金融時報/BBC/華盛頓郵報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）