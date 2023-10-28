星提7大轉變改善中層 報告勾勒未來發展 領導層過渡定調

培訓補助「非自願失業」人士

長達177頁的報告題為《建設我們的共同未來》（Building Our Shared Future），7大轉變涉及教育、工作、家庭、長者、弱勢社群、長期規劃及團結國民。在職場方面，報告指出，隨着經濟波動加劇，預計未來會有更多人「非自願失業」，政府認為是時候為這些人推出新援助計劃。政府會為被裁員者提供短期財務援助以緩解即時財務壓力，從而在過渡期能專注受訓以提升技能，並同時涵蓋職業指導和就業支援，幫助這個群體找到合適的職業道路，從挫折中反彈。不過，計劃同時會激勵失業者為自己的職業生涯承擔個人責任，包括提供財務援助的條件是失業者要盡本分積極找尋工作。報告指出，政府在設計新計劃時有參考各國做法，確保不會過於慷慨給予失業福利，以致於有人寧願繼續失業，也不要重返勞動市場。

另外，隨着「一技走天涯」時代過去，報告指政府會通過增加技能創前程培訓補助、向處於職業生涯中期、資深員工提供培訓津貼等方式，支援僱員終身學習，為年長員工提供培訓津貼以便他們能請假受訓，以及支援國人考取另一個獲政府資助的專業文憑。

協助家長託兒 檢討住屋政策

在協助家長方面，報告指許多家長反映兼顧家庭與工作的挑戰，尤其在孩子出生的頭18個月。隨着家庭人數減少，更多祖父母工作，家長料更難依靠家人幫忙照顧幼兒，政府為此將加強支援。當局計劃到2030年大幅增加託兒所名額七成，可照顧多9000名嬰孩。為了縮小較低收入家庭孩童與同齡孩童之間的學前中心報讀率，政府準備為較低收入家庭提供更全面託兒津貼，鼓勵更多低收入家庭讓孩子最遲3歲接受學前教育。為了讓人們維持工作生活和諧，政府將在明年推出指導原則，要求僱主公平處理僱員靈活工作安排的請求。另外，當局也會探討進一步增加有薪育兒假等。

為了鼓勵人民組織家庭，政府也檢討了住屋政策，把新組屋分為標準地段、優選地段及黃金地段組屋，確保人們負擔得起組屋。

報告強調，為國民提供更多機會和保障之餘，所有利益相關者亦須承擔更多集體責任，企業、社區團體、家庭和個人都要盡一分力，幫助身邊其他人，確保新加坡世世代代保持強大和團結。

黃循財：經濟缺乏增長致命

「新加坡攜手前進」運動去年6月底啟動，過去16個月共有20多萬名國民透過275場對話會、調查、路演和數碼平台等參與，出謀獻策。副總理兼財政部長黃循財在昨日的記者發布會上說：「這不是一份自上而下的政府議程，它集合了各行各業新加坡人的共識，反映了我們的集體願望和對未來的共同願景。」他說：「我們必須正視的一個殘酷事實是——我們必須促進經濟持續增長。增長不是萬靈丹，但是缺乏增長卻是致命的。我們必須保持經濟開放，加倍努力提高生產力，並且開拓創新領域。」

（聯合早報/新加坡海峽時報）