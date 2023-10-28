加沙：逾7000人死於以空襲 拜登質疑 人權組織稱可靠

加沙衛生部昨表示，最少7326名巴人死於以軍這輪空襲，當中3028人是兒童。該部門周四公布其中6747名死者姓名、年齡性別和身分證號碼等個人資料。

拜登被轟「不把巴人當人類」

拜登周三稱：「我沒有概念巴勒斯坦人正對他們有多少人被殺說真話。」這番話惹起爭議。美國中佛羅里達大學巴裔公共衛生專家阿西痛批拜登的質疑「不把巴人當成人類」。

人權觀察（HRW）以色列與巴勒斯坦分部總監沙基爾（Omar Shakir）表示，沒有證據巴人死亡數字被操縱，他稱加沙衛生部的衝突死傷統計數字向來可靠，部分因為相關數據都經小心整理存檔，包括辨認死傷者身分的詳盡信息，又指人權觀察亦自行獨立調查個別襲擊的死傷，表示加沙衛生部就今次以色列—哈馬斯戰爭的統計數字與他們近日現場觀察所得「普遍一致」。至於外界質疑衛生部最初稱加沙市阿赫利阿拉伯醫院本月17日爆炸案逾500死，沙基爾解釋須區分襲擊後即時信息和經統計數字。衛生部目前把死亡人數下調至471人。

聯合國引用相關死傷數

半島電視台引述聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人周四表示，聯合國視加沙衛生部公布的死傷數字為資料來源。英國《衛報》報道，即使美國政府報告也有引用OCHA的以巴衝突死傷數據。

《華盛頓郵報》稱，以軍近日連番轟炸加沙南部疏散區，導致汗尤尼斯（Khan Younis）多名巴人平民死亡。加沙衛生部稱本周日至周三多達三分之二的以軍轟炸集中在當地南部。以軍周五表示，周四地面部隊在戰機和無人機支援下短暫突擊加沙中部，是近期第二次同類任務，也是以軍連續兩天大規模地面滲透加沙。

歐盟峰會周四達成一致協議，呼籲加沙實現「人道主義走廊和暫停」（humanitarian corridors and pauses），容許運送救援物資。多個阿拉伯國家前日在為期兩天的聯合國大會緊急辯論中，共同譴責以色列持續攻襲加沙。

（衛報/紐約時報/華盛頓郵報/半島電視台）