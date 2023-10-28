俄代表莫斯科晤哈馬斯 以不滿促逐「恐怖分子」

由哈馬斯政治局成員阿布·馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk）率領的代表團與俄副外長兼總統普京的中東問題特使博格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）會晤。塔斯社援引俄外交部消息報道，雙方就盡快釋放哈馬斯襲以期間扣押的人質進行了接觸，並討論了安排從加沙撤離俄羅斯和其他外國公民的相關事宜。

同日，伊朗副外長巴蓋里（Ali Bagheri Kani）亦到了莫斯科，與博格丹諾夫會晤，討論巴以衝突局勢升級問題。巴蓋里之後與阿布·馬爾祖克會晤，討論了以巴衝突局勢升級問題。

莫斯科：要與各方保持接觸

會談結束後，俄羅斯《工商日報》引述哈馬斯代表團成員哈米德（Abu Hamid）說，必須先停火哈馬斯才能釋放人質，「他們（不同巴勒斯坦派系）逮捕了數十人，其中大多數是平民，我們需要時間在加沙地帶找到他們，才能放人，但整個程序需要平靜環境才可完成」。俄媒昨報道，訪俄的哈馬斯官員表示，無論人質額外持有什麼護照，都一律視之為以色列人。

以色列政府譴責俄羅斯與哈馬斯代表會面是駭人聽聞行動，呼籲莫斯科立即驅逐這批「恐怖分子」。莫斯科昨解釋，有必要與以巴衝突各方保持接觸。

紐時：以軍政領袖就入侵加沙分歧

另外，《紐約時報》報道，以色列大軍包圍加沙接近兩個星期，還沒有展開大規模軍事行動，主要原因是以色列的政治和軍事領袖對如何、何時甚至是否入侵存在分歧。報道指出，誓言要報復哈馬斯殘殺平民的以色列領導人，尚未就如何實施報復達成一致。還有一個問題是：如果以色列佔領加沙，由誰來統治？

（紐約時報/華盛頓檢查者報/以色列時報）