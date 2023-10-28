美炸伊朗在敘設施 惹擴中東戰事關注 拜登直接警告伊朗最高領袖 針對美軍攻擊必回應

F-16連炸兩據點 回應接連受襲

美國國防部發言人賴德周四表示，本月17日至26日期間，在伊拉克的美軍和國際聯合部隊最少受單程攻擊無人機和火箭襲擊12次，在敘利亞則有4次同類襲擊。奧斯汀周四晚發聲明表示，在這些襲擊導致一名美國平民承包商心臟病發死亡和21名美軍受輕傷後，拜登下令「精準自衛」轟炸。路透社引述華府官員報道，美軍當地周五清晨約4時半（本港時間上午9時半）出動兩架F-16戰機，發射導彈擊中位於敘利亞接壤伊拉克邊境阿布卡邁勒鎮（Abu Kamal）伊朗革命衛隊及其所支持武裝組織所使用的一處武器庫和一處彈藥庫，暫未知有否造成人員傷亡。

奧斯汀解釋，相關「有限度」轟炸行動「純粹為保護在伊拉克和敘利亞的美方人員」，「與正進行的以色列—哈馬斯衝突無關」，且並不對美方對以哈衝突的應對態勢構成改變。他批評伊朗在背後針對美軍的攻擊行動「無法接受且必須停止」，警告如伊朗代理人繼續相關行動，美方「將毫不猶疑採取進一步措施以保護國民」。

美增派900人到中東 部署防禦系統

拜登亦就中東美軍接連受襲直接警告哈梅內伊。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，「我最多只能說那是直接傳達的信息」，但拒絕交代方式。拜登周三曾表示他警告哈梅內伊，如伊朗繼續「以行動針對」在中東的美軍，「我們（美方）將會回應」。

賴德又表示，美軍正增派900人到中東，包括「終端高空區域防禦」（THAAD；薩德）系統、「愛國者」導彈防禦系統等操作部隊，支援地區威懾力量並繼續加強美國保護能力，部分人已完成部署，但不會被派到以色列。敘利亞和伊拉克原本分別駐有900名和2500名美軍，以防極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）勢力再度壯大。

美國專家對拜登應否軍事報復美軍受襲意見不一。美國中央司令部退休總司令沃特爾（Joseph Votel）周三在一場網上研討會指出，美國沒有劃一應對這些攻擊，「不幸」令襲擊變成「有點常態化」，認為美國可以並應該更直接回應這些針對美軍的威脅。《華盛頓郵報》則引述2003年伊拉克戰爭退伍軍人、民主黨眾議員莫爾頓（Seth Moulton）報道，他認為即使中東各國和組織尋求戰爭，美國也不希望被捲入。

（彭博社/路透社/CNN/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）