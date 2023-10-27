特朗普盟友掌眾院 首務援助以色列

在投票中，約翰遜獲220名共和黨人支持，而所有209名出席的民主黨眾議員都投票給他們的領袖傑弗里斯。由於有4人缺席，約翰遜只需215票就能當選。

51歲的約翰遜在當選後首次講話中，誓言要「重建和恢復」美國人民的信任。他說：「在這個重大危機時刻，我們有責任像前幾代偉大領袖一樣共同努力，應對這些巨大挑戰並解決這些重大問題。」他表示，向以色列提供援助及控制聯邦支出，是他的首要立法事項。

曾助打司法戰 誓言重建人民信任

美國總統拜登祝賀約翰遜當選，承認雙方在重要問題上存在分歧，但呼籲一起努力，盡可能找到共同點。約翰遜曾經表示，反對繼續撥款支援烏克蘭。特朗普祝賀約翰遜當選，還邀功稱「我們很高興提供了協助」，令約翰遜順利當選。

本身是律師的約翰遜，2016年當選路易斯安那州第4選區聯邦衆議員，雖然是共和黨眾院黨團副主席，但會成為數十年來資歷最淺的議長。約翰遜在推動推翻2020年總統大選結果方面扮演重要角色，曾帶領126名眾議院共和黨人向最高法院上訴，要求推翻特朗普在4個游離州份的敗選結果但失敗。

這場政治爭鬥始於10月3日，由於共和黨內訌，時任議長麥卡錫遭罷免，之後共和黨提名了3名候選人，都因未獲足夠黨內同僚支持，或在全院表決中落敗或被迫自動退選。

（衛報/紐約時報/國會山莊報）