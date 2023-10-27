球場酒吧 美槍手連環殺18人 緬因州數百警搜捕 當局指疑兇最近報稱幻聽

警方周三晚7時左右接報，Just-In-Time Recreation保齡球場有人開槍，多人死傷。之後警方再收到Schemengees Bar and Grille酒吧發生槍擊，大批警察趕到現場，但未遇上槍手。大批救援車輛趕赴現場處理傷者，當地兩間醫院召回每一名可以返回崗位的未值班人員應急。除劉易斯頓（Lewiston）外，同州相近的波特蘭市亦宣布因應槍擊案當地所有學校周五停課。

疑兇為槍械教練陸軍預備役成員

保齡球場一名倖存者布蘭登表示，當時正要穿上保齡球鞋，突然傳來10多響槍聲，他回頭看見一名男子拿着步槍，離自己大概15米，確定自己聽到的不是氣球爆炸而是真的槍聲後，布蘭登立即赤腳跑過保齡球道，整個人滑進放置保齡球瓶的區域，並爬進機器裏面躲藏。布蘭登說自己在保齡球機內躲了約10分鐘，直至警察趕到。

警方在社交網站發布40歲疑兇卡德（Robert Card）及一輛白色私家車（最新說法證實屬於卡德）的照片，當中卡德手持半自動步槍。緬因州官員指卡德是一名槍械教練及美國陸軍預備役成員。美國陸軍表示，卡德是陸軍預備役的石油供應專家，2002年12月入伍。警方公告提及卡德最近報稱包括幻聽在內的精神健康問題，並威脅要「槍擊」位於索科（Saco，鄰近波特蘭）的國民警衛基地。公告指卡德今夏據報因精神健康問題被送往精神治療機構，留院兩周。

美國總統拜登昨下令白宮和政府大樓下半旗悼念緬因州槍擊案死者，表示此舉是對那宗「無意義暴力行為」的受害者表示尊重。白宮早前表示，拜登聞訊後從接待澳州總理阿爾巴尼斯的國宴中離席，致電緬因州長和兩名參議員，承諾提供聯邦援助。

（法新社/CNN/BBC）