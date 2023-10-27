《外交事務》撰文闡拜登外交思路 蘇利文「中東安靜論」被現實擊垮

「儘管中東仍舊受困於長年挑戰，這地區要比過去數十年來更安靜。」蘇利文在初版文章形容拜登政府繼承前任留下的「高度受壓」中東地區，但有賴總統拜登及堅持原則的美國外交，局勢如今漸告緩和。談到以巴問題，蘇利文承認仍有挑戰，「尤其是在西岸，但……我們紓緩了加沙的危機」。

諷刺的是，新一期《外交事務》付梓後5日，哈馬斯突襲擄殺過千人促使以色列宣戰，更令人憂慮戰火外溢至整個中東。結果，10月24日上載到《外交事務》網站的版本，要換成回應以色列-哈馬斯戰爭的修訂版。「中東更安靜」那句被刪走，蘇利文承認哈馬斯突襲令整個地區局面蒙上陰霾，但強調在中東採取「有紀律的政策方式」仍是拜登對危機處理態勢和規劃的核心。

在中美角力方面，蘇利文表示常被問到中美競爭的結束狀態，他指拜登政府期望中國在可見未來仍是世界舞台的主要玩家，儘管尋求自由、開放、繁榮和安全的國際秩序，「但我們並不期望像導致蘇聯崩潰般的轉型式結束狀態」。

蘇利文承認，因中國已是競爭者，美國對華經濟關係變得複雜，但強調拜登政府無愧於對損害美國工人的不公平貿易行徑作出反擊，而且關切中國可能利用美國的開放性，以美國科技對付美國及其盟友，「在這背景下，我們是尋求『去風險化』和多樣化，而非脫鈎」。他表明美方尋求以針對性的限制來保護指定敏感科技，即所謂的「小院高牆」（a small yard and a high fence）策略，強調這不等同重商主義或保護主義。

明報記者