拜登囑澳洲不能盡信中國

尋求建「無懼脅迫」經濟體

拜登周三在白宮南草坪舉行歡迎儀式，強調美澳聯盟「前所未有地重要」，還說他與阿爾巴尼斯正致力建立一個「無懼脅迫的經濟體」，以此暗諷中國。兩人會談後舉行記者會並發表聯合聲明，宣布一系列合作協議，包括容許美國商業衛星在澳洲發射的新太空協議、在推動AI合作研究上投資620萬美元（約4850萬港元）、共同投資太平洋島國基里巴斯關鍵海上基建項目，包括修復碼頭，兩國還為太平洋國家在銀行服務及興建海底電纜提供援助。美澳也計劃在電池供應鏈展開合作，以「探索加強兩國的生產能力，並致力電池技術的研發」。

指習曾問AUKUS是否想堵華

美國視澳洲為印太地區抗衡中國的關鍵力量。在記者會上，拜登提及中國國家主席習近平曾問及他有關2021年成立澳英美三邊安全伙伴關係（AUKUS），是否想圍堵中國，拜登說他當時回答對方：「不是想圍堵中國，我們是想確保海上航道保持開放，（中國）不能單方面改變國際空域和水域等通行規則」。

阿爾巴尼斯下周六訪華，有記者問及澳洲能否相信中國時，拜登說：「信任但須驗證（Trust but verify）」。他指出，中國現時有其內部和外部困難，經濟增長停滯不前，又與俄羅斯有來往。阿爾巴尼斯則表示，他期望待訪華時能作「建設性的對話」，形容會談對緩和緊張局勢非常重要。

（華爾街日報/衛報）